Son dakika haberi... KOCAELİ'DE DEPO YANGINI - Son Dakika
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Son dakika haberi... KOCAELİ'DE DEPO YANGINI

25.09.2022 16:46

Son dakika haberine göre KOCAELİ'de elektrik ve plastik sanayi malzemelerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KOCAELİ'de elektrik ve plastik sanayi malzemelerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangın saat 15.00 sıralarında Sanayi Mahallesi'nde bulunan elektrik ve plastik sanayi malzemelerinin bulunduğu bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Depodan yükselen dumanları görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Depoda bulunan malzemelerin yoğunluğu nedeniyle yangının kaynağına ulaşamayan itfaiye ekipleri, pencere camlarını kırarak müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle depoda büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... KOCAELİ'DE DEPO YANGINI - Son Dakika

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