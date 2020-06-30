KOCAELİ Halk otobüsünün altında kalan çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Halk otobüsünün altında kalan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yokuş aşağı kartonla kayarken halk otobüsünün altında kalarak, yaşamını yitiren 3 yaşındaki Hüseyin Ada son yolculuğuna uğurlandı.

Dilovası Kayapınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde evlerinin önünde bulunan yokuştan kartonla kayan Hüseyin Ada, seyir halindeki halk otobüsünün altında kaldı. Hüseyin Ada'nın yakınları halk otobüsünü taşlarken, polis vatandaşları havaya ateş açarak güçlükle sakinleştirdi. Halk otobüsü şoförü Yener T. ise gözaltına alındı. Olay yerine çağrılan ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Hüseyin Ada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bugün, Dilovası İmam Buhari Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası küçük çocuğun cenazesi Kayapınar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Küçük çocuğun ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.