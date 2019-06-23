KOCAELİ Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nde kıyasıya mücadele
1 saat önce
Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nde kıyasıya mücadeleKocaeli'nin Gebze ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar, kıyasıya mücadele etti.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:55 Kaynak: DHA
Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nde kıyasıya mücadele Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar, kıyasıya mücadele etti. Fatih Sultan Mehmet
'in kurduğu otakta rahatsızlanıp, hayatını kaybettiği 'Hünkar Çayırı' olarak bilinen arazide düzenlenen yağlı güreş turnuvasının 25'incisi sabah saatlerinde başladı. Bu yıl 30 başpehlivan, 31 baş altı, 47 büyük orta olmak üzere farklı kategorilerde 550 güreşçinin mücadele ettiği turnuva, mehteran takımının gösterisinin ardından Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Sıcak havaya rağmen güreşlere vatandaşlar büyük ilgi gördü. Edirne Kırkpınar
Yağlı Güreşleri'nin ardından en kapsamlı güreş turnuvası olarak bilinen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'ne başpehlivanlar Ali Gürbüz
, Fatih Atlı
, Recep Kara
, Şaban Yılmaz
ve Osman Aynur
gibi ünlü isimler de katılıyor.
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