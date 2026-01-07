Kocaeli İhracatta Türkiye'nin Lideri

Türk sanayisinin lokomotif kentlerinden Kocaeli, 22 milyar 928 milyon 716 bin dolarlık dış satımla Türkiye'nin 2025 yılındaki 273,4 milyar dolarlık rekor ihracatında yüzde 8,3'lük pay sahibi oldu.

Kocaeli, otomotiv endüstrisindeki liderliği ve Avrupa pazarına yönelik güçlü performansıyla sanayinin lokomotifi olmaya devam etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, Kocaeli'nin 2024'te 20 milyar 156 milyon 213 bin dolar olan dış satımı, 2025'te yüzde 14 artış göstererek 22 milyar 928 milyon 716 bin dolara ulaştı.

Sektörler özelinde otomotiv endüstrisi, tek başına kent ihracatının yüzde 54'ünü sırtladı. Sektör, 2025 yılında yüzde 30'luk dikkat çekici artışla 12 milyar 344 milyon 307 bin dolarlık dış satıma imza attı. Bu tutarla Kocaeli, Bursa ve İstanbul gibi devleri geride bırakarak otomotiv ihracatında Türkiye'nin lider ili oldu.

5 sektör 1 milyar dolar eşiğini geçti

Kentte yerleşik diğer sektörler de küresel pazarlarda güçlü varlık gösterdi. Kimya sektörü her ne kadar yüzde 10'luk bir düşüş yaşasa da 4,6 milyar dolarla ikinci sıradaki yerini korudu. Elektrik ve elektronik sektörü ile demir-çelik sektörleri de 1 milyar dolar barajını aşan diğer lokomotif alanlar oldu.

Kimya sektörü 4 milyar 675 milyon 494 bin dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken, kimyayı 1 milyar 291 milyon 625 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 1 milyar 244 milyon 264 bin dolarla çelik, 1 milyar 79 milyon 414 bin dolarla elektrik ve elektronik endüstrisi takip etti.

170 ülke ve özerk bölgeye ihracat yapıldı

Kocaeli, 2025 yılında 170 ülke ve özerk bölgeye ürün gönderirken, 8 ülkeye yapılan ihracat 1 milyar doların üzerine çıktı.

En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Birleşik Krallık 2 milyar 682 milyon 921 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 2 milyar 351 milyon 543 bin dolarla Slovenya, 2 milyar 271 milyon 477 bin dolarla Almanya, 1 milyar 557 milyon 808 bin dolarla İtalya ve 1 milyar 471 milyon 209 bin dolarla İspanya takip etti.

Kocaeli'den geçen yıl en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve bir önceki yıla göre değişim oranları şöyle:

Ülke 2024 (Bin Dolar) 2025 (Bin Dolar) Değişim (%) Birleşik Krallık 2.564.147 2.682.921 5 Slovenya 1.789.505 2.351.543 31 Almanya 1.060.365 2.271.477 114 İtalya 1.353.578 1.557.808 15 İspanya 925.033 1.471.209 59 Fransa 1.087.022 1.249.849 15 Belçika 938.581 1.179.860 26 Romanya 802.917 1.019.268 27 ABD 1.079.778 991.717 -8 Hollanda 1.002.766 672.592 -32

Kaynak: AA