Kocaeli İhracatta Türkiye'nin Lideri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kocaeli İhracatta Türkiye'nin Lideri

07.01.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli, 2025'te 22,9 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin rekoruna %8,3 katkı sağladı.

Türk sanayisinin lokomotif kentlerinden Kocaeli, 22 milyar 928 milyon 716 bin dolarlık dış satımla Türkiye'nin 2025 yılındaki 273,4 milyar dolarlık rekor ihracatında yüzde 8,3'lük pay sahibi oldu.

Kocaeli, otomotiv endüstrisindeki liderliği ve Avrupa pazarına yönelik güçlü performansıyla sanayinin lokomotifi olmaya devam etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, Kocaeli'nin 2024'te 20 milyar 156 milyon 213 bin dolar olan dış satımı, 2025'te yüzde 14 artış göstererek 22 milyar 928 milyon 716 bin dolara ulaştı.

Sektörler özelinde otomotiv endüstrisi, tek başına kent ihracatının yüzde 54'ünü sırtladı. Sektör, 2025 yılında yüzde 30'luk dikkat çekici artışla 12 milyar 344 milyon 307 bin dolarlık dış satıma imza attı. Bu tutarla Kocaeli, Bursa ve İstanbul gibi devleri geride bırakarak otomotiv ihracatında Türkiye'nin lider ili oldu.

5 sektör 1 milyar dolar eşiğini geçti

Kentte yerleşik diğer sektörler de küresel pazarlarda güçlü varlık gösterdi. Kimya sektörü her ne kadar yüzde 10'luk bir düşüş yaşasa da 4,6 milyar dolarla ikinci sıradaki yerini korudu. Elektrik ve elektronik sektörü ile demir-çelik sektörleri de 1 milyar dolar barajını aşan diğer lokomotif alanlar oldu.

Kimya sektörü 4 milyar 675 milyon 494 bin dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken, kimyayı 1 milyar 291 milyon 625 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 1 milyar 244 milyon 264 bin dolarla çelik, 1 milyar 79 milyon 414 bin dolarla elektrik ve elektronik endüstrisi takip etti.

170 ülke ve özerk bölgeye ihracat yapıldı

Kocaeli, 2025 yılında 170 ülke ve özerk bölgeye ürün gönderirken, 8 ülkeye yapılan ihracat 1 milyar doların üzerine çıktı.

En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Birleşik Krallık 2 milyar 682 milyon 921 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 2 milyar 351 milyon 543 bin dolarla Slovenya, 2 milyar 271 milyon 477 bin dolarla Almanya, 1 milyar 557 milyon 808 bin dolarla İtalya ve 1 milyar 471 milyon 209 bin dolarla İspanya takip etti.

Kocaeli'den geçen yıl en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve bir önceki yıla göre değişim oranları şöyle:

Ülke2024 (Bin Dolar)2025 (Bin Dolar)Değişim (%)
Birleşik Krallık2.564.1472.682.9215
Slovenya1.789.5052.351.54331
Almanya1.060.3652.271.477114
İtalya1.353.5781.557.80815
İspanya925.0331.471.20959
Fransa1.087.0221.249.84915
Belçika938.5811.179.86026
Romanya802.9171.019.26827
ABD1.079.778991.717-8
Hollanda1.002.766672.592-32

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Türkiye, Kocaeli, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kocaeli İhracatta Türkiye'nin Lideri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzide Duran ile Adnan Aksoy’un boşanma davasında Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek
Çocuğu, çocuklara öldürtmüşler Casperler suç örgütü iddianamesinde kan donduran detaylar Çocuğu, çocuklara öldürtmüşler! Casperler suç örgütü iddianamesinde kan donduran detaylar
İzmir’de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası İzmir'de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba
Manchester City’e kötü haber İki yıldızı da Galatasaray’a karşı yok Manchester City'e kötü haber! İki yıldızı da Galatasaray'a karşı yok
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek

14:11
Fenerbahçe’nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti
13:55
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
13:43
Maduro’nun Merkez Bankası’na ait 113 ton altını İsviçre’ye taşıdığı ortaya çıktı
Maduro'nun Merkez Bankası'na ait 113 ton altını İsviçre'ye taşıdığı ortaya çıktı
13:33
3 milletvekili AK Parti’ye katıldı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
3 milletvekili AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
13:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan’ın aşk tatiline sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki
12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 14:31:56. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaeli İhracatta Türkiye'nin Lideri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.