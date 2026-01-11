Kocaeli İmam Hatip Lisesi Arapça Münazara'da İkincilik Aldı - Son Dakika
Kocaeli İmam Hatip Lisesi Arapça Münazara'da İkincilik Aldı

11.01.2026 23:22
Kocaeli İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Doha'da düzenlenen turnuvada 2. oldu.

Katar Münazara Merkezi (Qatar Debate) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 7'nci Uluslararası Okullar Arapça Münazara Turnuvası'nda Kocaeli İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan Arapça münazara takımı 2. oldu.

40 ülkeden 100'den fazla takım ve 400'den fazla öğrencinin katıldığı turnuvanın finali Doha Eğitim Şehrinde (Education City) Bahreyn ve Türkiye takımları arasında yapıldı.

Okul Müdürü Fatih Şenocak ve danışman Arapça öğretmeni İman Sumakiye rehberliğinde turnuvaya hazırlanan ve Türkiye'yi temsilen turnuvaya katılan öğrenciler, Meryem Rabia Şengül, Sümeyye Bulut, Zeynep Rümeysa Arabacı ve Zehra Nur Abay turnuvada ikincilik elde etti.

"Ana dili Arapça olmayan Türk öğrencilerimizle ikinci olduk"

Okul Müdürü Fatih Şenocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki proje okulları arasında geçen yıl düzenlenen Arapça münazara yarışmalarında Türkiye şampiyonu olduklarını ve bu başarıdan dolayı Türkiye'yi, Katar'daki turnuvada temsil etmeye hak kazandıklarını söyledi.

Şenocak, 40 ülkenin katıldığı Arapça Münazara Şampiyonası'nda, ana dili Arapça olan ülkeleri de geride bırakarak turnuvada ikincilik elde ettiklerinin altını çizerek "Türkiye'yi en güzel şekilde temsil ettiğimiz için çok sevinçliyiz, çok gururluyuz. Bu başarıyı ana dili Arapça olmayan Türk öğrencilerimizle bir çok ülkeyi geride bırakarak aldık." diye konuştu.

-Arapça Münazara Turnuvaları ilgi çekiyor

Katar Vakfı (Qatar Foundation) bünyesinde faaliyet gösteren Katar Münazara Merkezi (Qatar Debate), Arapça münazara alanında bölgesel ve küresel ölçekte en etkili kurumlardan biri olarak kabul ediliyor.

Qatar Debate, özellikle Arapçanın eğitim, medya ve gençlik alanlarında güçlü ve çağdaş bir tartışma dili olarak kullanılmasını teşvik ediyor ve bu kapsamda Arapça münazara ligleri, öğretmen eğitimleri, üniversiteler arası yarışmalar ve uluslararası gençlik turnuvaları düzenliyor.

Bu organizasyonlar arasında yer alan Uluslararası Okullar Arapça Münazara Turnuvası, ana dili Arapça olmayan ülkeler dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından lise öğrencilerini bir araya getiren turnuva, gençlerin Arapçayı yalnızca bir yabancı dil olarak değil, analitik düşünme ve ikna aracı olarak kullanabilmelerini amaçlıyor.

-Türk takımları başarıları ile öne çıkıyor

2018 yılında yine Katar Münazara Merkezi (Qatar Debate) tarafından Doha'da düzenlenen 4. Uluslararası Okullar Arapça Münazara Şampiyonasında Kocaeli İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci olmuştu.

2024 yılında Doha'da düzenlenen 7'nci Uluslararası Üniversiteler Arapça Münazara Turnuvası'nda ise finalde Boğaziçi Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi takımları karşılaşmış ve Boğaziçi Üniversitesi Arapça Münazara Takımı birinciliği elde etmişti.

2025 yılında İstanbul'da düzenlenen Avrupa Üniversiteler Arası Arapça Münazara Şampiyonasında ise Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Arapça Münazara Takımı birinci olmuştu.

Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Kocaeli, Turnuva, Kültür, Güncel, Son Dakika

Kocaeli İmam Hatip Lisesi Arapça Münazara'da İkincilik Aldı

