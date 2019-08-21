Kocaeli'nde sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı, yol çöktü
2 saat önce
KOCAELİ'nde, sağanak etkili olurken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:34 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nde, sağanak etkili olurken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Şehit Hamdi Çalışkan Caddesi'nde, ana su şebeke hattının patlamasıyla yol çöktü. Kentte saat 07.00 sıralarında başlayan yağmur, şiddetli yağışa dönüştü. Sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Gebze
ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Şehit Hamdi Çalışkan Caddesi üzerindeki İSU'ya ait ana su şebeke hattının patlaması sonucu yol çöktü. İzmit
merkezde bulunan garın önündeki caddeyi de su bastı. Sürücüler, yollarda güçlükle ilerledi.
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