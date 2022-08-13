D-100'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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D-100'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

13.08.2022 11:31
D-100'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 karayolunda bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 karayolunda bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Y. idaresindeki 34 TH 037 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte bariyere çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücünün tedavisini ambulansta yaptı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Dilovası, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa D-100'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: D-100'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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