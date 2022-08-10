Mahalleliyi sokağa döken ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Mahalleliyi sokağa döken ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

10.08.2022 01:15
Mahalleliyi sokağa döken ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi 929 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 929 sokak üzerinde bulunan ve Nilüfer A. isimli yaşlı kadının tek başına yaşadığı evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın olduğunu duyan mahalle sakinleri ise sokağa döküldü. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen Nilüfer A.'yı ambulansa alarak ilk müdahalesini yaptı. Ardından yaşlı kadın, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşlarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mahalleliyi sokağa döken ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahalleliyi sokağa döken ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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