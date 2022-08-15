AVM'deki ünlü kahvecide tekme tokat kavga - Son Dakika
Üye Girişi

AVM'deki ünlü kahvecide tekme tokat kavga

15.08.2022 01:15
AVM'deki ünlü kahvecide tekme tokat kavga

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda AVM'deki Starbucks'da tekme tokat kavga çıktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda AVM'deki Starbucks'da tekme tokat kavga çıktı. Müşterilerin gözü önündeki kavgayı güvenlik güçlükle ayırdı.

Olay, Esas Holding'e ait 41 Burda AVM'de meydana geldi. AVM içinde bulunan dünyaca ünlü kahve markası Starbucks'ta iki grup henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma bir anda tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Müşteriler korku dolu gözlerle dakikalarca süren kavgayı izledi. Bazı müşteriler ise hemen kahveciden ayrıldı. AVM güvenliği kavgaya müdahale etti. Kahvecinin kapıları kilitlenirken, bir grup camları tekmeledi.

Olay anını ise vatandaşlar cep telefonları ile görüntüledi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Sahilde yumrukların uçuştuğu kavga kamerada Sahilde yumrukların uçuştuğu kavga kamerada Sahilde kavga çıktı, o anlar kamerada Sahilde kavga çıktı, o anlar kamerada
Kaynak: İHA

Starbucks, Kocaeli, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa AVM'deki ünlü kahvecide tekme tokat kavga - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:02 Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 17 ile sarı kodlu uyarı! Ani sel ve su baskınları için tedbirli olunması istendi
23:53 Beşiktaş kaçtı Alanya yakaladı! Kara Kartal, 3 farklı üstünlüğü koruyamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı
23:34 Muhalefet, "Bir daha iktidara oy vermeyeceğim" diyenleri gözüne kestirdi: İktidara itiraz edenlerin yarısı oy verse kazanırız
23:21 Spiker Pınar Erbaş ile moderatör Mehmet Akif Ersoy, dünyaevine girdi! Düğüne ünlü isimler akın etti
22:38 Acun Ilıcalı'dan "ayrılık" iddiaları sonrası sevgilisiyle sürpriz paylaşım
22:20 Gaziantep FK, Ankaragücü karşısında tek attı 3 aldı
22:09 İzmit'te dehşet anları! Bir vatandaş, evine giren şahıslar tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
21:56 Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken 6'lı masa çıkışı: Seçim kanununda değişiklik yapılınca beraber olmanın getirdiği avantaj kalktı
21:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında Bakan Özer'e çağrı: Gelin birlikte çözelim bu işi
21:26 Savcı Sayan'ın Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleri spiker Fulya Kalfa'yı bunalttı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 01:15:43. #1.12#
SON DAKİKA: AVM'deki ünlü kahvecide tekme tokat kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement