Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak'ta bulunan bir hamamın kadınlar bölümünde bazı müşteriler fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Kadıköy, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de hamamda fenalaşan 7 kadın zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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