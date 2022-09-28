Kocaeli'de sahte parayla keçi satın alan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de sahte parayla keçi satın alan 2 şüpheli yakalandı

28.09.2022 14:32
Kocaeli'de sahte parayla keçi satın alan 2 şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sahte parayla 7 keçi satın alan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sahte parayla 7 keçi satın alan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ambarcı Mahallesi'nde yaşayan bir besiciden 7 keçinin sahte 11 bin lirayla satın alınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yürütülen çalışmada, şüpheli İ.G. ve C.Ö. evlerinde gözaltına alındı.

Ormanlık alanda bulunan hayvanlar ise sahibine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de sahte parayla keçi satın alan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de sahte parayla keçi satın alan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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