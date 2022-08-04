Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı

04.08.2022 19:54
Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kumcağız plajına gelen Mehmet Ünal ile ailesi denize girdi.

Ünal'ın bir süre gözden kaybolduğunu fark eden ailesi bağırarak yardım istedi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi ile Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan Ünal'a sağlık ekiplerince suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı.

Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500
Boğulma tehlikesi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı Boğulma tehlikesi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:44 Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Türkiye'ye övgü
19:37 Sevilla, sosyal medya paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarı sinirlendirdi: Teşekkürler, Galatasaray
19:03 KPSS ile personel alım sürecini İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Yeni takvime göre güncellenecek
18:48 Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Daniele Rugani, Türkiye'ye gelmek istemiyor!
18:04 YAŞ kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Ercüment Tatlıoğlu FETÖ kumpasına uğramış ve beraat etmiş!
17:43 MHP lideri Bahçeli'den KPSS skandalıyla ilgili ilk açıklama: 20 soruya kimlerin doğru cevap verdiği tespit edilmeli
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
16:59 Kastamonu'da 18 yaşındaki gencin alıkonulduğu ihbarı üzerine ekipler operasyon düzenledi: 11 gözaltı, 1 tutuklama
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 19:54:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement