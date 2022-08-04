Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi ile Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları sevk edildi.

Kaynak: AA

Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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