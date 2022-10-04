Kocaeli'de lise öğrencisi kavgada bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de lise öğrencisi kavgada bıçakla yaralandı

04.10.2022 19:06

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan öğrenci, hastanede tedaviye alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan öğrenci, hastanede tedaviye alındı.

İstasyon Mahallesi Hüsnü Efe Caddesi'nde lise öğrencileri A.M. ile M.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.O. tarafından bıçaklandığı iddia edilen A.M, sırtından ve bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan A.M'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden uzaklaşan şüpheli M.O. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de lise öğrencisi kavgada bıçakla yaralandı - Son Dakika

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