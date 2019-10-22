Son Dakika Haberleri: Kocaeli oğlunun ölüm acısına dayamayan baba aynı gün öldü
Son Dakika Güncel Kocaeli oğlunun ölüm acısına dayamayan baba aynı gün öldü

Kocaeli oğlunun ölüm acısına dayamayan baba aynı gün öldü

1 saat önce

Oğlunun ölüm acısına dayamayan baba aynı gün öldüKocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Ercan Türel'in (46) kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğini öğrenen babası Vehbi Türel (80) oğlunun acısına dayanamayarak hayatını kaybetti.

Oğlunun ölüm acısına dayamayan baba aynı gün öldü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Ercan Türel'in (46) kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğini öğrenen babası Vehbi Türel (80) oğlunun acısına dayanamayarak hayatını kaybetti.

Karamürsel'de yaklaşık 4 yıldır pankreas kanseri hastalığıyla mücadele eden Ercan Türel, dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Karamürsel Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Vehbi Türel yaşamını yitiren oğlunun acısına dayanamayarak aynı gün akşam saatlerinde fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Aynı gün yaşamlarını yitiren Ercan Türel ve babası Vehbi Türel'in cenaze namazları, bugün Karamürsel Ulu Camii'nde öğle namazı sonrası kılındı. Cenazeye yaşamını yitiren Ercan Türel'in eşi Gülseren Türel, kayınvalidesi Kadriye Türel ile çocukları ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından baba ve oğlu Yalakdere Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kocaeli oğlunun ölüm acısına dayamayan baba aynı gün öldü

Karamürsel, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:30 Kaynak: DHA
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