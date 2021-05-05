Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Hıdırellez'i kutladı - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Hıdırellez dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yavuz, mesajında, kültürün, bir milleti ayakta tutan ve aidiyet hissiyle fertleri birbirine bağlayan en önemli unsur olduğunu belirtti.

Yeryüzünde var olduğu günden beri sahip olduğu kültür değerlerini gittiği her coğrafyaya taşıyan aziz Türk milletinin, tarih boyunca koruduğu bu zenginliği nesilden nesle aktararak günümüze ulaştırdığına işaret eden Yavuz, "Her yıl 6 Mayıs'ta kutladığımız, yüzlerce yıllık zengin birikiminin en güzel örneklerinden biri olan Hıdırellez Bayramı, bizlere doğayı sevmeyi, ona saygı duymayı ve onu korumamız gerektiğini hatırlatmakta, ayrıca insanlar arasında birlik ve beraberliği pekiştirerek hoşgörü ortamının temininde önemli rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Kültürümüzde dini ve milli günlerin yanı sıra insan hayatını yakından etkileyen önemli doğa hareketleri, baharın gelişi olarak kutlanan, Anadolu'da da yazın başlangıcı olarak kabul edilen Hıdırellez Bayramı'nın temeli olmuştur. Aziz milletimizi oluşturan yapı taşları arasındaki harç konumundaki bu güzel adetlerimizin en küçük ayrıntısının bile yaşatılması ve kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması, bu nedenle büyük önem taşımaktadır. Medeniyetler ve kültürler arasında hoşgörü olduğu sürece dünyadaki barış ve huzurun çok daha iyi olacağı düşüncesiyle siz Kocaelili hemşehrilerimizin dostluğu, kardeşliği pekiştiren ve doğa sevgisini bizlere hatırlatan Hıdırellez Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum."