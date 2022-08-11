Kocaeli'yi sağanak vurdu, araçlar mahsur kaldı - Son Dakika
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Kocaeli'yi sağanak vurdu, araçlar mahsur kaldı

11.08.2022 10:28

Kocaeli'yi sağanak vurdu, araçlar mahsur kaldı Kartepe ilçesinde su baskınları yaşandı Kocaeli'de sağanak yağış, sabah saatlerinde etkisini gösterdi.

Kocaeli'yi sağanak vurdu, araçlar mahsur kaldı

Kartepe ilçesinde su baskınları yaşandı

KOCAELİ - Kocaeli'de sağanak yağış, sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Kentin bazı noktalarında caddeler ve köprü altları sularla dolarken, araçlar mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği'nin uyarılarının ardından Kocaeli'de sağanak etkisini gösterdi. Kentin bazı noktalarında caddeler sularla taştı. Kartepe ilçesinde bulunan bir köprünün içini sel bastı. Köprüden geçecek olan araçlar mahsur kaldı. Köprüyü ve sel basan caddeleri kullanacak olan sürücüler de zor anlar yaşadı. Belli noktalarda yollar, belediye ekiplerinin suları çekmesine kadar ulaşıma kapandı. Güzergahları kullanacak olan araçlar, bir süre bekleme yapmak durumunda kaldı. Köprünün ve bazı caddeler, belediye ekiplerinin çalışmaları neticesinde açıldı.

Kullandığı servis aracı köprüde sudan dolayı mahsur kalan Hasan Keskin, "Sudan geçerken araba bir anda stop etti. Yaklaşık 1 saattir mahsur kaldım. Çekicinin gelmesini bekliyorum" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'yi sağanak vurdu, araçlar mahsur kaldı - Son Dakika

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