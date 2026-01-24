Kocaelispor 1 Puanı Değerli Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kocaelispor 1 Puanı Değerli Buldu

Kocaelispor 1 Puanı Değerli Buldu
24.01.2026 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor Antrenörü Volkan Kazak, Samsunspor ile 0-0 berabere kalmayı değerlendirerek 1 puanın kıymetli olduğunu belirtti.

SAMSUN (İHA) – Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, Samsunspor deplasmanından alınan 1 puanın değerli olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Kocaelispor'da kart cezalısı Selçuk İnan yerine takımın başında sahaya çıkan Yardımcı Antrenör Volkan Kazak, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. İyi mücadele ettiklerini ifade eden Kazak, "İyi bir rakibe karşı oynadık. Oyun disiplinine sadık kaldığında oyuncularımız iyi iş çıkartıyor. Maçın başından sonuna kadar plana sadık kaldık. İkinci yarıda pozisyonlar yakaladık. Final paslarında başarılı değildik. Oyuncuları tebrik ediyorum. Disiplinden kopmadan sonuna kadar mücadele ettik. Her zaman en üst seviyede oynayamazsınız. Samsunspor kolay bir rakip değil. Avrupa'da da oynuyorlar. Maçın çok kısır geçtiğine inanmıyorum. Son paslarda iyi olsak faklı bir sonuçla ayrılabilirdik. Bir deplasmanda girilebilecek kadar pozisyona girdik. Direkten dönen ve Rivas'la kaçırdığımız pozisyonlar var. Zorlu bir fikstürde ciddi rakiplerle oynuyoruz. Geçen hafta da daha çok pozisyona giren bizdik. Geçen hafta da mağlubiyeti hak etmedik. Futbol böyledir. Bugün için ise deplasmanda 1 puan değerlidir" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Yerel Haberler, Volkan Kazak, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor 1 Puanı Değerli Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
Musk ABD siyasetinde yeniden sahnede, ara seçimlerde Cumhuriyetçiler destekliyor Musk ABD siyasetinde yeniden sahnede, ara seçimlerde Cumhuriyetçiler destekliyor
Bakan Fidan: İsrail’in İran’a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
Otomobil bariyere saplandı Yara almadan kurtuldu Otomobil bariyere saplandı! Yara almadan kurtuldu
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması Tutuklama kararı var İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var

20:36
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekledi
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi
20:14
Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında sezonun en erken golü atıldı
Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında sezonun en erken golü atıldı
20:05
Fatma Girik’e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
20:04
Suriye’de YPG’ye verilen 4 günlük süre doldu
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu
19:01
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru
17:50
’Sarı kod’la uyarılan Antalya’da tarım alanları su altında kaldı
'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 21:19:57. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaelispor 1 Puanı Değerli Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.