Kocaelispor Taraftarı Maçta Düştü, Hayatını Kaybetti
Kocaelispor Taraftarı Maçta Düştü, Hayatını Kaybetti

Kocaelispor Taraftarı Maçta Düştü, Hayatını Kaybetti
06.02.2026 01:18
Beşiktaş maçında tribünden düşen 20 yaşındaki Harda Kaçmaz, hastanede hayatını kaybetti.

Kocaelispor- Beşiktaş maçında maraton üst tribünden alt bölüme geçmek isterken yaklaşık 10 metreden düşüp hayatını kaybeden 20 yaşındaki taraftarın ölüm haberini alan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ile kulüp başkanı Recep Durul hastaneye gitti.

Ziraat Türkiye Kupası Grup maçında Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında, Maraton Doğu Üst tribününden alt bloğa inmek isteyen 20 yaşındaki Harda Kaçmaz'ın yaklaşık 10 metreden tribün boşluğuna düştü.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından genç taraftar, hastaneye kaldırıldı. 3 kez kalbi duran Harda Kaçmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Askere gitmeye hazırlandığı öğrenilen Harda Kaçmaz'ın üzücü haberini alan Kocaelisporlular ve Hodri Meydan Taraftar Derneği Başkanı Enver Güler maçı bırakıp hemen hastaneye koştu. Genç taraftarın naaşı, özel hastaneden alınarak Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Maçtan sonra taraftarın düştüğü bilgisini alan Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul ve Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan da takımın tesislere ulaşmasının ardından hastaneye giderek taraftarını yalnız bırakmadı.

Kulüp başkanı Recep Durul'un hastanede taraftara başsağlığı diledikten sonra konuyu Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'a ilettiği, bloklar ve tribünler arası geçişi engelleyecek ilave önlemler alınmasını istediği öğrenildi. Diğer yandan Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün gerekli inceleme yapacağı ve ardından ciddi tedbirler uygulanacağı ifade edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Recep Durul, Selçuk İnan, Güvenlik, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor Taraftarı Maçta Düştü, Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Kocaelispor Taraftarı Maçta Düştü, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
