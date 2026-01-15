Kocaelispor, Trabzonspor'a Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kocaelispor, Trabzonspor'a Hazırlanıyor

Kocaelispor, Trabzonspor\'a Hazırlanıyor
15.01.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk İnan, Trabzonspor maçı öncesi takımın performansını ve hedeflerini değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Kocaelispor, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesi yaptığı açıklamada, lig başlayacağı için heyecanlı olduklarını, taraftarı özlediklerini söyledi.

Çok güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını belirten İnan, rakibin son dönemlerde formsuz gibi görünse de ligin en önemli ekiplerinden biri olduğunu ifade etti.

İnan, Trabzonspor'un kadro kalitesi yüksek bir takım olduğuna değinerek "Biz rakibin artılarını, güçlü olduğu tarafları biliyoruz, analiz ediyoruz. Aynı zamanda takımıma da güveniyorum. Bugüne kadar yaptığımız gibi, doğru bir planla, doğru bir oyunla rakip kadar koştuğumuz, mücadele ettiğimiz bir maç oynarsak inşallah buradan da kazanarak çıkarız." dedi.

Trabzonspor'un son haftalardaki formda oyuncusu Ernst Muçi'ye özel önem alınıp alınmayacağına ilişkin soru üzerine İnan, "Tespit ettiğimiz belli başlı oyuncular var. Muçi, Zubkov ya da kim oynayacaksa bilmiyoruz ama önemli oyuncuları var. Bunlara önlem alacağız. Belki bireysel çok fazla düşünmeyeceğiz ama takım olarak bir duruşla, bir oyunla önem alacağız. İyi de bir oyuncu Muçi ama biz kendimize bakıyoruz. İnşallah ona bu maçta gol attırmayacağız." diye konuştu.

Selçuk İnan, ligin ilk devresinde ilk 7 haftalık süreçteki kötü performansın hatırlatılması üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İlk 7 haftada sezon başındakiyle aynı durumda değiliz. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. İlk yarıda birçok transfer 4-5'inci haftada geldi. Fiziksel olarak çok eksik oyuncumuz vardı. Onları hazırlamak zordu. Birçok problemlerimiz vardı. En azından şimdi böyle problemlerimiz yok. Bir oyun anlayışımız, bir oyun şeklimiz var. Oyuncularımız son 8-9 haftada 1 mağlubiyetle geldiler buraya. Dolayısıyla ilk 7 haftadaki gibi değiliz. Amacımız her oynadığımız maçta 3 puanı alabilmek, alamıyorsak da maçı kaybetmemek. Yine bu şekilde olacak. İnşallah daha fazla puan toplarız."

"Transfer yapmak zor gibi gözüküyor"

Transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine İnan, "Bütün hocalar güçlenmek için kadronun geniş olmasını ister. Esasında 2-3 oyuncu ihtiyacımız var. Başkanımız bununla ilgili çok çalışıyor, emek sarfediyor. Şu anda benim bildiğim kadarıyla bir cezamız var, sıkıntılarımız var. Dolayısıyla da transfer yapmak zor gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

İnan, hayatında hiç şikayet etmediğine dikkati çekerek, "Herkes iyi oyuncuları burada görmek ister ama dediğim gibi şu anda böyle bir şey söz konusu değil gibi sıkıntılarımızdan dolayı. Biz çalışmaya, kendi oyuncularımızı yukarı çekmeye devam edeceğiz. İyi oyuncularımız var, onlara güveniyorum. Hiç transfer yapmasak bile inşallah bu ligi çok güzel yerlerde bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Can Keleş: "Takıma gol ve asist katkısı sağlarayarak taraftarımızı mutlu edeceğim"

Yeşil-siyahlı ekibin kanat oyuncusu Can Keleş ise devre arasında iyi bir kamp süreci geçirdiklerini, sezonun ikinci devresinde daha iyi olacaklarını dile getirdi.

Selçuk İnan ile iyi iletişim kurduklarını aktaran Keleş, "Hocanın belirli planları var. Bana gereken özgüveni verdi. Ben de ikinci devrede takıma gol ve asist katkısı sağlarayarak taraftarımızı mutlu edeceğim. Büyük takımlar evimizde kolay maçlara çıkmıyor. Gerekeni yapıp taraftarımızı mutlu edeceğiz." diye konuştu.

Keleş, ilk devrenin başlangıcının kendileri adına iyi olmadığını fakat ikinci devrenin başlangıcının kendileri adına daha güzel geçeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Selçuk İnan, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, Trabzonspor'a Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
15:37
2026 Dünya Kupası’na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon tale
2026 Dünya Kupası'na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon tale
15:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda Sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:46:10. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaelispor, Trabzonspor'a Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.