Kocaelispor'un Antalya Kamp Kadrosu Belirlendi
Spor

Kocaelispor'un Antalya Kamp Kadrosu Belirlendi

Kocaelispor\'un Antalya Kamp Kadrosu Belirlendi
03.01.2026 20:59
Kocaelispor, 4-12 Ocak tarihleri arasında Antalya'da kampa girecek kadrosunu açıkladı.

KOCAELİSPOR'UN, Süper Lig'in ikinci yarısı için Antalya'da gerçekleştireceği kampın kadrosu belli oldu.

Kocaelispor, devre arası hazırlıkları kapsamında 4-12 Ocak tarihleri arasında Antalya'da kampa yapacak. Yeşil-siyahlı ekibin 30 kişilik kamp kadrosu şu şekilde:

"Ahmet Oğuz, Ahmet Sağat, Aleksandar Jovanovic, Anfernee Dijksteel, Arda Özyar, Botond Balogh, Bruno Petkovic, Can Keleş, Dan Agyei, Darko Churlinov, Deniz Ceylan, Efe Küçük, Ege Bilim, Esat Narin, Furkan Gedik, Gökhan Değirmenci, Habib Keita, Hrvoje Smolcic, Joseph Nonge Boende, Karol Linetty, Massadio Haidara, Muharrem Cinan, Oleksandr Syrota, Rigoberto Rivas, Samet Yalçın, Serdar Dursun, Serhat Öztaşdelen, Show, Talha Polat, Tayfur Bingöl"

Kaynak: DHA

