Kocaispir: "İnsana yapılan yatırım çok kıymetli" - Son Dakika

Kocaispir: "İnsana yapılan yatırım çok kıymetli"

05.11.2020 12:33
Kocaispir:

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Sosyal Girişimcilik Merkezi'ni meclis üyelerine tanıttı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Sosyal Girişimcilik Merkezi'ni meclis üyelerine tanıttı. İnsana yapılan yatırımın çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Kocaispir, "Merkezimiz burada eğitim gören 100 kadınımıza iş ve meslek imkanı sağlayacak" dedi.

Yüreğir Belediyesi'nin projelendirdiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek alma hakkı kazanarak Şubat ayında çalışmalarına başlanan 'Yüreğir Sosyal Girişimcilik Merkezi' düzenlenen yemekli toplantı ile meclis üyelerine tanıtıldı.

Yüreğir Belediyesi Sosyal Girişimcilik Merkezi bünyesinde bulunan mutfak atölyesinde eğitim alan kursiyerlerce hazırlanan yemekler yine seramik ve tasarım atölyelerinde üretilen ürünlerle meclis üyelerinin beğenisine sunuldu. Yemeğin ardından Başkan Kocaispir ve meclis üyeleri tekstil atölyesi kursiyerlerince hazırlanan sergiyi gezdi.

Tanıtım programında meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Kocaispir, Yüreğir'de insana yapılan yatırımın çok kıymetli olduğunu belirterek, "Yüreğir'de hep beraber yoksulluğun, fakirliğin azalması noktasında belediyemizin imkanları ve gücü nispetinde bir çaba gösteriyoruz. Özellikle gençlerimizin ve kadınlarımızın meslek sahibi olmaları, kendilerini geliştirmeleri ve ev ekonomisine katkı sağlamaları noktasında belediye olarak hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Sosyal Girişimcilik Merkezimiz, gerek seramik atölyemiz, tekstil atölyemiz, tasarım atölyemiz ve mutfak atölyemiz ile inşallah burada eğitim gören 100 kadınımıza iş ve meslek imkanı sağlar ve devamı da gelir. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi daim etsin" diye konuştu.

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi içerisinde bulunan Yüreğir Sosyal Girişimcilik Merkezi ilçede dezavantajlı durumdaki gençlere ve kadınlara yönelik sosyal girişimcilik odaklı eğitim, üretim, satış ve danışmanlık hizmetleri vermeye hazırlanıyor.

2 milyon 472 bin TL bütçesi olan proje ile mutfak, tekstil ve seramik üretim atölyelerinin yer aldığı merkezde gençlere ve kadınlara sosyal girişim ve sosyal girişimcilik davranışı konularında eğitimler verilerek, iş piyasasında ihtiyaç duyacakları sosyal girişimcilik becerilerini kazanmaları sağlanması hedefliyor. - ADANA

Kocaispir: İnsana yapılan yatırım çok kıymetli
Kocaispir: İnsana yapılan yatırım çok kıymetli
Kocaispir: İnsana yapılan yatırım çok kıymetli
Kocaispir: İnsana yapılan yatırım çok kıymetli
Kocaispir: İnsana yapılan yatırım çok kıymetli
Kocaispir: İnsana yapılan yatırım çok kıymetli

Fatih Mehmet Kocaispir, Gİrişimcilik, Seramik, Yüreğir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaispir: 'İnsana yapılan yatırım çok kıymetli' - Son Dakika


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