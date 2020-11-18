Koçarlı Çakırbeyli ve Dedeköy Pazarı kurulmayacak - Son Dakika

Koçarlı Çakırbeyli ve Dedeköy Pazarı kurulmayacak

18.11.2020 15:13
Koçarlı Çakırbeyli ve Dedeköy Pazarı kurulmayacak, System.String[]

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Aydın'da artış gösteren korona virüse karşı tedbirlerin sıkılaştırılması hususunda gerekli talimatı sonrasında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi için Çakırbeyli ve Dedeköy pazarları ikinci bir emre kadar kurulmayacak.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Aydın'da artış gösteren korona virüse karşı tedbirlerin sıkılaştırılması hususunda gerekli talimatı sonrasında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi için Çakırbeyli ve Dedeköy pazarları ikinci bir emre kadar kurulmayacak.

İçişleri bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelge ile birlikte ülkemizde Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgının ülkemizde son zamanlarda etkisini arttırması sebebiyle alınan tedbirlere ek olarak özellikle hafta sonu yoğunluk yaşanan Çakırbeyli ve Dedeköy pazarları Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan 'ın talimatıyla bu haftadan itibaren kurulmayacak.

"Halkımızın sağlığı her şeyden önce geliyor"

Korona virüs ile top yekün mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan " Maalesef ki havaların soğuması ile birlikte ülkemizde seyrini değiştiren virüs artış göstermiş ve ilimizde de vaka sayılarında öngörülemeyen bir artış meydana gelmiştir. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile bir takım tedbirler sıkılaştırıldı, ancak biz bu tedbirlere ek olarak ilçemiz adına yeni bir kısıtlama daha getirmek mecburiyetinde kaldık. Biliyorsunuz ki ilçemizde her hafta Pazar günleri kurulan Çakırbeyli ve Dedeköy Üretici Köy pazarları ilimiz ve çevre illerden çok fazla ziyaretçi alıyor. Bu sebeple ilçemizde yoğunlaşmanın azaltılması amacıyla bu süreci atlatan kadar bu pazarlarımız kurulmayacak. Halkımızın sağlığı her şeyden önce geliyor. Diliyorum ülkece bu illetin üstesinden gelecek ve daha güzel yarınlara sağlıkla ve huzurla uyanacağız. " dedi.

KAPLAN "Birlikte başaracağız, tedbirleri elden bırakmayacağız"

Bu zor sürecin birlikte tedbirleri en üst seviyede tutarak atlatılacağını belirten Belediye Başkanı Nedim Kaplan " Korona virüs ile mücadele sürecinde vatandaşlarımızın yoğunlaşma içerisinde bulunmaması için kendi tedbirlerini alması büyük önem arz ediyor. Kendimizi korursak ailemizi, ailemizi korursak tüm çevremizi koruruz. Bu zincirin en temel üç halkası şüphesiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmek. Toplu alanlardan uzak duralım. Ev ziyaretlerine ara verelim, evimize misafir kabul etmeyelim. Taziye ve ya kutlamalarımızı telefon aracılığı ile yapalım. Yasaklara eksiksiz uyalım. Bu süreçte fiziksel bağ değil, gönül bağı kuralım. Unutmayalım ki sevdiklerimizle daha güzel yarınlar bugün yapacağımız fedakarlıklar ile gelecek" dedi. - AYDIN

Koçarlı Çakırbeyli ve Dedeköy Pazarı kurulmayacak

Nedim Kaplan, Koronavirüs, Koçarlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koçarlı Çakırbeyli ve Dedeköy Pazarı kurulmayacak - Son Dakika


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