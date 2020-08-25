Koçarlı'da üzüm hasadına başlandı - Son Dakika

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, çekirdeksiz sultani üzüm hasadına başlandı.

Tarım işçilerinin sabahın ilk ışıklarıyla başladığı üzüm toplama işlemi, öğle saatlerine kadar devam etti. Özenle toplanan üzümler, kurutulmak üzere tarlaya serildi. İlçede bu yıl 300 tonu aşkın rekolte bekleniyor.

İlçede 30 yıldır üzüm üretimi yapan Mehmet Akbulut, üzüm fiyatların üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır üzüm üreticiliği yapan Ziraat Mühendisi Mehmet Özcan ise ilçede üzüm üretiminin çoğalmasını istediklerini ifade ederek, "İlçemizde 7 üretici 90 dönüm üzüm bağı işliyor. 90 dönüm araziden 300 ton yaş üzüm 75 ton kuru üzüm elde ediyoruz. Kalite olarak tercih edilen bir ilçeyiz." diye konuştu.