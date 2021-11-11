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Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının elinde evine götüreceği ekmek poşeti kaldı - Son Dakika

Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının elinde evine götüreceği ekmek poşeti kaldı

11.11.2021 15:34

İstanbul'da 2 çocuk annesi Hanife Demirci, boşanma aşamasındaki kocası Satı Mehmet Demirci tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Yaşanan olay sonrası geriye kadının elindeki ekmek poşeti kalırken, görgü tanıkları eşini öldüren adamın cinayetten sonra sigara içtiğini söyledi.

Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında 2 çocuk annesi Hanife Demirci (31), boşanma aşamasında olduğu Satı Mehmet Demirci ile çocuklarının okulunda buluştu.

BIÇAKLA SALDIRDI

Çift çocuklarını okula bıraktıktan sonra tartışmaya başladı. O sırada Satı Mehmet Demirci, yanındaki ekmek bıçağıyla kadına saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle Hanife Demirci yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansa koyarak hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GERİYE EKMEK POŞETİ KALDI

Olayı gerçekleştiren Satı Mehmet Demirci polis ekipleri tarafından göz altına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını şerit çekerek olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede suç aleti bıçağın ve kadının elindeki içinde ekmek bulunan poşetin kaldığı görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

"BALKONDAN GÖREN KADINLAR ADAMA TAŞ ATMIŞ"

Mahalle sakini bir kişi, "Biz geldiğimizde kadını bıçaklamıştı. Balkondan gören kadınlar adama taş falan atmış. Adam içmiş gibiydi. Ayakta durmakta zorlanıyordu. Kadın hem karnından hem de boynundan bıçaklanmıştı. Çocuğu yesin diye elinde ekmekle eve gidiyordu. Birisi okulda. Polisler gelmeden önce mahalleli adamı biraz dövdü. Kadına şiddet olmaması lazım" dedi.

"KARISINI ÖLDÜRÜP SİGARA YAKTI"

Olayı gören Tuğce Aygül, "Ben evde çalışırken dışarıdan sesler duydum. Dışarıya çıktığımda kadınla adam boğuşuyorlardı. Adam kadını defalarca bıçakladı. Çok kötüydü. Kadın kanlar içindeydi. Artık bunlar son bulsun. Olaya bizzat şahit oldum. Hemen polisi aradım zaten benden önce polisi arayanlar da olmuş. Dediklerine göre kadının şah damarını kesmiş. Adam bir de orada durmuş sigara içiyor pişkin pişkin. Yani kadın yere düştüğünde de bıçaklamaya devam etti. Sonra ileri gitti biraz sigara içti. Mahalle sakinleri yere yatırıp dövdü. O sırada polis geldi zaten. Adamın hiç pişmanlığı yok gibiydi. Dediklerine göre çocuklarını okula bırakmış, ekmek almış" şeklinde konuştu.

Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının elinde evine götüreceği ekmek poşeti kaldı

Mehmet Demirci, Bahçelievler, Sigara, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının elinde evine götüreceği ekmek poşeti kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının elinde evine götüreceği ekmek poşeti kaldı - Son Dakika
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