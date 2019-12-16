Kocasinan Belediyesinden restorasyon çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesinden restorasyon çalışmaları - Son Dakika

Kocasinan Belediyesinden restorasyon çalışmaları

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi tarafından restore edilen Himmetdede Mahallesi'ndeki 8 asırlık tarihi camideki çalışmalarda sona gelindi.

Kocasinan Belediyesinden restorasyon çalışmaları, System.String[]

Kocasinan Belediyesi tarafından restore edilen Himmetdede Mahallesi'ndeki 8 asırlık tarihi camideki çalışmalarda sona gelindi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle tarihi eserlere hak ettiği değeri verdiklerini belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar, tarihi ve kültürel eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için her türlü gayreti gösterdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1200'lü yıllara ait olan Himmetdede Cami'sini restore ederek, günümüze kazandırmış, ayrıca bizden sonraki kuşaklara da kültür mirası olarak bırakmış olacağız. Kocasinan Belediyesi olarak birçok alanda yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de tarihi ve kültürel eserlerin günümüze kazandırılması için yapılan çalışmalardır. Himmetdede Camii ile ilgili çalışmamız da geçmişimizi geleceğe taşıma adına yapmış olduğumuz önemli çalışmalardan bir tanesidir. Burada yaşayan hemşehrilerimizin sabırsızlıkla beklediği bu çalışma, son aşamaya geldi. İnşallah en kısa zamanda tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Himmetdede, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mahkeme, kendisini 'Hızır' olarak tanıtıp insanları dolandıran şahsa 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi
AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL

Son Dakika Haberleri
21:40 Dominik Cumhuriyeti Venezuelalılardan vize isteyecek - Son Dakika
21:38 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Suriyeli Mülteci Krizi" panelinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
21:37 Emine Erdoğan: "Her yıl 100 binin üzerinde doğan Suriyeli bebeğin hayatta kalması için büyük çaba... - Son Dakika
21:34 Ürdün ve Esed rejiminin Sanayi Bakanları arasında telefon diplomasisi - Son Dakika
21:33 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Suriyeli Mülteci Krizi" panelinde konuştu - Son Dakika
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Son Dakika
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 21:41:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocasinan Belediyesinden restorasyon çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]