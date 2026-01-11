Kocasinan'da Engellilere Elektrikli Nakil Aracı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kocasinan'da Engellilere Elektrikli Nakil Aracı

Kocasinan\'da Engellilere Elektrikli Nakil Aracı
11.01.2026 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için elektrikli nakil aracı hizmeti sunuyor.

Kocasinan Belediyesi, engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla hizmete sunduğu elektrikli engelsiz nakil aracı ile engellileri istedikleri noktaya ulaştırıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumsal hayatta daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla birçok projeyi ihtiyaçlar doğrultusunda hayata geçirdiklerini belirtti.

Engellilerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Belediye olarak bir gün değil, her gün engelli kardeşlerimizle beraberiz. Devletimizin engellilere sunduğu hizmetleri yerel yönetim olarak daha ileri seviyelere taşıyoruz. Onların yaşam standartlarını yükseltmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğitimden sağlığa, sosyal etkinliklerden projelere kadar her alanda yanlarında olmaya devam ediyoruz. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bu bilinçle ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz."

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezinin 0352 222 70 00 numaralı telefonunu arayarak ya da WhatsApp hattı üzerinden başvurabiliyor.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Engelliler, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocasinan'da Engellilere Elektrikli Nakil Aracı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler

10:15
İran’dan protestolara destek veren ABD ve İsrail’e tehdit
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit
09:51
Trump’tan bir ilk Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi
Trump'tan bir ilk! Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi
09:33
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı
09:33
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı’nı tiye aldı
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı
08:44
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı
07:12
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217’e yükseldi
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 10:30:45. #7.11#
SON DAKİKA: Kocasinan'da Engellilere Elektrikli Nakil Aracı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.