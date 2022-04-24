Koceli'de iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Koceli'de iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

24.04.2022 00:30
Koceli'de iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Köseköy Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Tarafların yakınları ve mahalle sakinlerinin de dahil olduğu kavgada, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavgada darbedilerek yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Öte yandan çevik kuvvet ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

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Köseköy, Kocaeli, kavga, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koceli'de iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koceli'de iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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