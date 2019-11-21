Son Dakika Haberleri: KoçSistem'den tüm bulut platformlarına tek noktadan erişim
Son Dakika Teknoloji KoçSistem'den tüm bulut platformlarına tek noktadan erişim - Son Dakika

KoçSistem'den tüm bulut platformlarına tek noktadan erişim

6 saat önce

KoçSistem,farklı bulut platformlarını tek bir arayüzden yönetme imkanı sunan yeni hizmeti "Maximus Hibrit Bulut"u müşterilerinin hizmetine sundu.

KoçSistem'den tüm bulut platformlarına tek noktadan erişim, System.String[]

KoçSistem,farklı bulut platformlarını tek bir arayüzden yönetme imkanı sunan yeni hizmeti "Maximus Hibrit Bulut"u müşterilerinin hizmetine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, KoçSistem "Maximus Hibrit Bulut" hizmeti ile şirketlerde, çoklu bulut kullanımı ile ortaya çıkan operasyonel zorluk, envanter takibi, kapasite kullanım oranlarının ayrı arayüzler üzerinden takip edilmesi ve farklı bulut ortamlarının maliyet yönetimi karmaşasına çözüm buluyor.

Açıklamada, dinamik maliyet yönetimi sağlayan, çoklu bulut platformlarına yüksek performansla eriştiren ve şirketlerin farklı platformları kolayca yöneterek iş değeri yaratmasını sağlayan "Maximus Hibrit Bulut" Türkiye'nin ilk Hibrit Bulut Platformu hizmeti olma özelliği taşıdığına vurgu yapılarak "Maximus Hibrit Bulut" hizmeti ile iki farklı hizmet modeli sunan KoçSistem'in Hibrit Bulut Platform Hizmeti ve Hibrit Bulut Yönetim Hizmeti ile şirketlere iş değeri, çeviklik ve maliyet tasarrufu sağladığı kaydedildi

"Kolaylık, verimlilik ve maliyet avantajı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Bulut hizmetlerinin rekabetçi avantajlara sahip platformlarla hızla büyüdüğünün altını çizerek şöyle devam etti:

"Türkiye kurumsal bulut pazarı lideri Maximus Bulut hizmetimizin kapsamını genişleterek Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sunduğumuz yeni hizmetimiz "Maximus Hibrit Bulut" ile tüm bulut platformlarını tek bir arayüzden yönetiyor; şirketlere operasyonel kolaylık ve verimlilik sağlıyoruz.

Şirketlerin ihtiyaçlarına cevap verebilen gelişmiş nitelikleri ve güçlü performansı ile "Maximus Hibrit Bulut", birçok şirketin dijitalleşmesine olumlu katkıda bulunacak. Şirket içi (On-premise), özel (private) ve genel (public) bulut ortamlarını tek arayüzden yöneterek farklı bulut platformlarının kullanımını ve maliyet yönetimini kolaylaştıracağız."

Türkiye, Akarca, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkswagen, ertelediği Manisa fabrikası için kesin kararı yıl sonunda verecek
Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Sözleşmeyi beğenmedi Pakistan, Keşmir anlaşmazlığı için Türkiye'yi arabuluculuk yapmaya davet etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 19:34:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KoçSistem'den tüm bulut platformlarına tek noktadan erişim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]