Koçtaş, Ankara'daki 5'inci büyük mağazasını hizmete açtı

Koçtaş, Ankara'daki 5'inci büyük mağazasını Bilkent Center AVM'de hizmete açtı.

Koçtaş açıklamasına göre, firma, Türkiye genelinde mahalleli formatı Koçtaş Fix mağazalarıyla büyümesini sürdürürken, büyük mağazalarının açılışına da devam ediyor.

Ankara'daki 5'inci büyük mağazasını Bilkent Center AVM'de açan Koçtaş, böylece Türkiye genelindeki mağaza sayısını Koçtaş Fix mağazalarıyla birlikte 133'e çıkardı. Koçtaş, bugün 5 büyük mağaza, 8 Koçtaş Fix mağazası olmak üzere toplam 13 mağaza ile Ankaralılara hizmet veriyor.

"Ev geliştirme pazarını büyütmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, Koçtaş'ın bugün 35 ilde 40 büyük Koçtaş mağazası ve 93 mahalleli formatı Koçtaş Fix mağazası olmak üzere toplam 133 mağaza ile hizmet verdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Koçtaş mağazalarımız, mahallelerdeki Koçtaş Fix mağazalarımız, koctas.com.tr, mobil uygulamamız, mağazalardaki hızlı sipariş ekranlarımız ve Koçtaş Çözüm Merkezi'nden oluşan çoklu kanal yapımız ile müşterilerimize en iyi markaları, en uygun fiyatlarla her kanaldan hızlı, güvenilir ve kolay bir alışveriş deneyimiyle sunuyoruz. Mahallelerde konumladığımız Koçtaş Fix mağazalarımız ile 2019 yılında Türkiye genelinde yayılma stratejimizi uygulamaya başlamıştık. 2020 yılında ise bu stratejimizi, mağaza açma hızımızı artırarak sürdürdük. Bugün geldiğimiz noktada ayda 10 Koçtaş Fix mağazası açma hızına eriştik. Koçtaş Fix yayılımımızı sürdürürken, müşteri taleplerini değerlendirerek büyük Koçtaş mağazası açılışlarına da devam edeceğiz.

Bu zorlu dönemde hem dijital kanallarımız hem de yaygınlaşan mağaza ağımızla çok daha kolay ulaşılabilir olurken, istihdama da katkı sağlamayı sürdürüyoruz. 2025 yılına geldiğimizde toplam 600 mağaza ve buna paralel olarak yaklaşık 5 bin çalışanımız ile ev geliştirme pazarını büyütmeyi hedefliyoruz. Ankara Bilkent Center AVM'de açtığımız yeni büyük mağazamız 3 bin metrekarelik alanı ve mağaza düzenlemesiyle müşterilerimize oldukça kolay ve rahat bir alışveriş deneyimi yaşatıyor."

"Sıfır Tolerans İlkeleri ile sektörde öncü rol oynadık"

Müşterilerinin, ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlere her kanaldan kolayca ulaşabilmesi için yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Kılıçoğlu, "Neredeyse son bir yıldır tüm dünyanın gündemi pandemi oldu. Pandeminin, alışveriş alışkanlıklarında kalıcı bir iz bırakacağını gözlemliyoruz. Müşterilerin güvendiği markalardan daha çok alışveriş yaptığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Artık sağlıklı yaşam, hijyen ve güvenli alışverişin herkesin öncelikli standardı haline geldiğini vurgulayan Kılıçoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörde öncü bir rol oynayarak hayata geçirdiğimiz 'Sıfır Tolerans' ilkelerimiz ile tüm mağazalarımızda müşterilerimize güvenli ve sağlıklı bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Fiziksel mağazalara gitmeyi tercih etmeyen müşterilerimiz için de çeşitli dijital hizmetler hayata geçirdik. 'Ara&Tıkla&Teslim Al' uygulamamızı devreye aldık. Bu uygulama ile müşterilerimiz, telefonla veya dijital kanallarımızdan sipariş vererek ürünün adresine teslim edilmesini veya bir Koçtaş mağazasına gönderilmesini tercih edebiliyor. Müşterilerimiz, bu hizmet sayesinde kargo bedeli ödemeden, mağaza açılış saatini beklemeden ve mağazaya girmeden sabah saat 08.00 itibarıyla Ürün Teslim Noktası'ndan siparişlerini ertesi gün temin edebiliyor."