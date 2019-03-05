Kod Akademisi Öğrencileri Yeni Projelerini Başkan Eşkinat'a Tanıttı

ÜRETTİKLERİ PROJEYİ BAŞKAN EŞKİNAT'A TANITTILAR

9 Şubat 2019 Cumartesi günü İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenecek olan bir robot yarışmasına katılmaya hazırlanan Kod Akademisi öğrencileri, ziyarette hazırladıkları projeyi Başkan Eşkinat'a tanıttılar.

3 yıldan bu yana kod yazma ve robotik eğitimi alan öğrenciler, uzaydan dönen astronotların karşılaştıkları kas erimesi gibi fizyolojik sorunları önleyecek bir proje geliştirdiklerini ve bu proje ile yarışmaya katılacaklarını ifade ettiler.

EŞKİNAT TEKNO PASHA TAKIMINA BAŞARILAR DİLEDİ

Tekno Pasha isimli bir takım kuran ve bu takımla yarışmaya katılacak olan öğrencilerle tek tek sohbet eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, gençleri çalışmalarından ötürü tebrik ederek yarışmada başarılar diledi.

ROBOT YAPARKEN DEĞERLER EĞİTİMİ DE ALIYORLAR

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral ve Kod Akademisi eğitimcileri de hazır bulunurken, öğrencilere robotik ve kod yazmanın yanı sıra değerler eğitimi de verildiği ifade edildi. Her biri Süleymanpaşa'nın farklı okullarında öğrenci olan gençler, robotik alanında kendilerini geliştirmenin yanında, farklı fikirlere saygılı olma, birlikte çalışabilme ve insan sevgisi temel meziyetler üzerine de eğitimler alıyor.