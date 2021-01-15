Kolaboratif robotlar üretim hızını ve verimliliği artırıyor

Mitsubishi Electric, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) iş birliğiyle düzenlenen webinarlar kapsamında İleri Robot ve İş Birlikçi Robot (Cobot) Teknolojileri konusunu ele aldı.

Mitsubishi Electric'den yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Robot Ürün Yönetimi Takım Müdürü Necmi Ömerdedeoğlu, etkinlikte kolaboratif robot teknolojileri hakkında güncel bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Türkiye'deki sanayiciler ve alt yapı projeleri için iddialı bir çözüm ortağı olduğu dijital dönüşüm alanında önemli yatırımlar ve çalışmalar hayata geçiren Mitsubishi Electric, pandemi döneminde düzenlediği online etkinliklere devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Robot Ürün Yönetimi Takım Müdürü Necmi Ömerdedeoğlu, günümüzde üretim felsefesinin tamamen değiştiğini ve artık daha esnek ve daha akıllı araçlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ömerdedeoğlu, şunları kaydetti:

"Gündelik hayata baktığımız zaman tüketim alışkanlıklarının tamamen değiştiğini ve ihtiyaçların da buna bağlı olarak çeşitlendiğini görebiliyoruz. Kullandığımız telefondan giydiğimiz kıyafete kadar kişiselleştirilmiş ürünler artık daha fazla ilgi görüyor ve son kullanıcının karar verme yetkisi giderek artıyor. Trendlere bağlı olarak üretici firmaların da hızla değişen üretim şekline adapte olması gerekiyor. Bu noktada, akıllı mühendislik çözümleri ve robot kullanımı ciddi anlamda önem taşıyor. Mitsubishi Electric olarak ürettiğimiz otomatik kalibrasyon sistemi sayesinde üretim hızı neredeyse 20 kat artabiliyor."

Mitsubishi Electric olarak üretimin en alt katmanından en üst seviyesine kadar üretimin takibi konusunda çözüm ürettiklerini belirten Ömerdedeoğlu, "Üretimin takibi için robotların kullanılması üretim süreçlerini çok büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Robotların kolaboratif olabilmesi için güvenli bir şekilde insanlarla çalışabilmesi gerekiyor, aynı zamanda kurulum ve programlanmasının kolay bir şekilde yapılabilmesi de büyük önem taşıyor. Mitsubishi Electric olarak endüstriyel robotların yer aldığı tüm faaliyet alanlarında kullanılabilen yapa zeka destekli kolaboratif robotlarımızla iş ortaklarımızı destekliyoruz. Yapay zeka ile geliştirdiğimiz sistemlerimiz, fabrikalarda üretim verimliliğini artırıyor, böylece operasyonel giderlerin azalmasına ve karlılığın artmasına da katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mitsubishi Electric'in kolaboratif robotlarının çalışılacak alanı çok kolay ve hızlı bir şekilde öğrendiklerini belirten Ömerdedeoğlu, bu robotların mühendis ya da teknisyen gibi son kullanıcı tarafından kolayca devreye alınabildiğini kaydetti.