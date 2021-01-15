Kolaboratif robotlar üretim hızını ve verimliliği artırıyor - Son Dakika

Kolaboratif robotlar üretim hızını ve verimliliği artırıyor

15.01.2021 11:41
Kolaboratif robotlar üretim hızını ve verimliliği artırıyor, System.String[]

Mitsubishi Electric, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) iş birliğiyle düzenlenen webinarlar kapsamında İleri Robot ve İş Birlikçi Robot (Cobot) Teknolojileri konusunu ele aldı.

Mitsubishi Electric, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) iş birliğiyle düzenlenen webinarlar kapsamında İleri Robot ve İş Birlikçi Robot (Cobot) Teknolojileri konusunu ele aldı.

Mitsubishi Electric'den yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Robot Ürün Yönetimi Takım Müdürü Necmi Ömerdedeoğlu, etkinlikte kolaboratif robot teknolojileri hakkında güncel bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Türkiye'deki sanayiciler ve alt yapı projeleri için iddialı bir çözüm ortağı olduğu dijital dönüşüm alanında önemli yatırımlar ve çalışmalar hayata geçiren Mitsubishi Electric, pandemi döneminde düzenlediği online etkinliklere devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Robot Ürün Yönetimi Takım Müdürü Necmi Ömerdedeoğlu, günümüzde üretim felsefesinin tamamen değiştiğini ve artık daha esnek ve daha akıllı araçlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ömerdedeoğlu, şunları kaydetti:

"Gündelik hayata baktığımız zaman tüketim alışkanlıklarının tamamen değiştiğini ve ihtiyaçların da buna bağlı olarak çeşitlendiğini görebiliyoruz. Kullandığımız telefondan giydiğimiz kıyafete kadar kişiselleştirilmiş ürünler artık daha fazla ilgi görüyor ve son kullanıcının karar verme yetkisi giderek artıyor. Trendlere bağlı olarak üretici firmaların da hızla değişen üretim şekline adapte olması gerekiyor. Bu noktada, akıllı mühendislik çözümleri ve robot kullanımı ciddi anlamda önem taşıyor. Mitsubishi Electric olarak ürettiğimiz otomatik kalibrasyon sistemi sayesinde üretim hızı neredeyse 20 kat artabiliyor."

Mitsubishi Electric olarak üretimin en alt katmanından en üst seviyesine kadar üretimin takibi konusunda çözüm ürettiklerini belirten Ömerdedeoğlu, "Üretimin takibi için robotların kullanılması üretim süreçlerini çok büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Robotların kolaboratif olabilmesi için güvenli bir şekilde insanlarla çalışabilmesi gerekiyor, aynı zamanda kurulum ve programlanmasının kolay bir şekilde yapılabilmesi de büyük önem taşıyor. Mitsubishi Electric olarak endüstriyel robotların yer aldığı tüm faaliyet alanlarında kullanılabilen yapa zeka destekli kolaboratif robotlarımızla iş ortaklarımızı destekliyoruz. Yapay zeka ile geliştirdiğimiz sistemlerimiz, fabrikalarda üretim verimliliğini artırıyor, böylece operasyonel giderlerin azalmasına ve karlılığın artmasına da katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mitsubishi Electric'in kolaboratif robotlarının çalışılacak alanı çok kolay ve hızlı bir şekilde öğrendiklerini belirten Ömerdedeoğlu, bu robotların mühendis ya da teknisyen gibi son kullanıcı tarafından kolayca devreye alınabildiğini kaydetti.

Elektrik Mühendisleri Odası, Fabrika, Robot, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kolaboratif robotlar üretim hızını ve verimliliği artırıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Koronavirüs aşısı yaptıran Devlet Bahçeli: Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum Koronavirüsün korkunç etkisi röntgen filmlerine de yansıdı: Sigara tiryakisinden kat kat daha kötü Selena Gomez yeni şarkısı 'De Una Vez'le Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu G.Saray'ın Mohamed transferindeki rakibi Saint Etienne, oyuncuyu almaktan vazgeçti WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Oyuncu Ali Sürmeli, rahatsızlığından dolayı ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor
"Bana şiddet uyguluyor" dediği eski eşinin saatler sonra morga gidip cesedini teşhis etti         
12:01
Apollon Başkanı Kirzis: Szalai için Fenerbahçe'yle görüşme halindeyiz Apollon Başkanı Kirzis: Szalai için Fenerbahçe'yle görüşme halindeyiz         
11:52
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
Burs ve kredilerin taahhütname onayı için öğrencilere ek süre verildi Burs ve kredilerin taahhütname onayı için öğrencilere ek süre verildi         
11:37
Son Dakika! Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı Son Dakika! Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı         
11:28
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz         
10:46
Müge Anlı'da aranan kişinin cansız bedeni 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu Müge Anlı'da aranan kişinin cansız bedeni 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu         
10:40
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan ABD'ye gözdağı: Dünyanın en güçlü silahı devlet kanalında tanıtıldı Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan ABD'ye gözdağı: Dünyanın en güçlü silahı devlet kanalında tanıtıldı         
10:05
Son dakika: Merkez Bankası 2021 sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası 2021 sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı         
10:04
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi         
09:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı         
08:50
Kuraklık artınca suyu daha fazla muhafaza eden solucan gübresine talep patladı Kuraklık artınca suyu daha fazla muhafaza eden solucan gübresine talep patladı         
08:00
Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri         
20:39
Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada         
16:28
Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 12:35:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kolaboratif robotlar üretim hızını ve verimliliği artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei