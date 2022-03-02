Köln Başpiskoposu Kardinal Woelki, Papa'ya istifasını sundu - Son Dakika
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Köln Başpiskoposu Kardinal Woelki, Papa'ya istifasını sundu

02.03.2022 13:19
Köln Başpiskoposu Kardinal Woelki, Papa'ya istifasını sundu

Köln Başpiskoposu Kardinal Rainer Maria Woelki'nin, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a istifasını sunduğu bildirildi.

Köln Başpiskoposu Kardinal Rainer Maria Woelki'nin, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a istifasını sunduğu bildirildi.

Köln Başpiskoposluğundan yapılan açıklamada, Kardinal Woelki'nin istifasının kabul edilip edilmeyeceğine Papa Franciscus'un karar vereceği belirtildi.

Alman Katolik Kilisesi, son dönemlerde çocuk taciz ve istismarları ile gündeme gelmiş ve aralarında Kardinal Woelki'nin de bulunduğu bazı üst düzey kilise yöneticileri olayların üzerine yeterince gitmemekle suçlanmıştı.

Tarihi Köln Katedrali meydanında gösteri düzenlenmiş, çocuk taciz ve istismar olaylarının aydınlatılması ve kilisede reforma gidilmesi talep edilmişti.

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Kaynak: AA

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