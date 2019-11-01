Son Dakika Haberleri: Köln'de camiye çirkin saldırı
Son Dakika 3. Sayfa Köln'de camiye çirkin saldırı

Köln'de camiye çirkin saldırı

7 saat önce

Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Wassenberg kasabasında bulunan caminin kadın ve erkek giriş kapısı dışkı sürülerek kirletildi.

Köln'de camiye çirkin saldırı, System.String[]

Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Wassenberg kasabasında bulunan caminin kadın ve erkek giriş kapısı dışkı sürülerek kirletildi.


Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Wassenberg kasabasında bulunan cami dışkıyla kirletildi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Wassenberg Selimiye Cami'ne yapılan saldırıda, caminin kadın ve erkek giriş kapısının dışkıyla kirletildiği belirtildi. Olayın yarım saat sonra fark edilmesinin ardından polise haber verildi. Polis, camide inceleme yaparak soruşturma başlattı.


Wassenberg Selimiye Camii Dernek Başkanı Süleyman Börek, daha önce de camilerine saldırı yapıldığını belirterek, saldırgan ya da saldırganların yakalanmasını istedi. - DUSSELDORF

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:04 Kaynak: İHA
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