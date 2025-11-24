İki yolcu, piste dalıp motorları çalışır vaziyetteki uçağa binmeye çalıştı

Almanya'nın batısındaki Köln-Bonn Havalimanı'nda yolcuların tehlikeli girişimi paniğe yol açtı.

UÇAĞI KAÇIRINCA ACİL ÇIKIŞ KAPISININ CAMINI KIRIP PİSTE DALDILAR

Alman medyasında yer alan haberlere göre, 2 Rumen yolcu, cuma günü yerel saat ile 21.30'da Romanya'nın başkenti Bükreş'e giden Wizz Air Havayolları'na ait uçağa binmekte geç kaldı. Son çağrının yapılıp, tüm yolcuların uçağa binmesi ve görevlilerin ayrılması sonrası bekleme salonuna gelen 2 yolcu, uçağa binebilmek için acil çıkış kapısının camını kırdı.

MOTORLARI ÇALIŞIR VAZİYETTEKİ UÇAĞA BİNMEYE ÇALIŞTILAR

Piste giren 28 ve 47 yaşındaki yolcular, kapıları kapalı ve motorları çalışır vaziyetteki uçağa binmeye çalıştı. Olaya anında müdahale eden güvenlik güçleri şahısları gözaltına aldı. Polis, "Söz konusu kişiler hakkında havalimanı pistine izinsiz girişten cezai işlem başlatıldı, havacılık güvenliği yasasının ihlalinden de soruşturma başlatıldı" açıklamasında bulundu.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay havalimanında görevli bir personel tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, yolcuların pistte hareket etmek üzere olan uçağa doğru koştuğu anlar, hem güvenlik zaafı hem de yolcuların hayatlarını tehlikeye atma girişimi nedeniyle ülkenin önemli gündem başlıkları arasına girdi.