Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Gönüllü doktorları Gazze'ye göndereceğiz

04.11.2025 09:50
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'nin inşasına destek olmak amacıyla gönüllü doktorları bölgeye göndermeyi planladığını belirtti. Petro, tedaviye ihtiyaç duyan Filistinli çocuklara odaklanacaklarını ve gerektiği takdirde bu çocukları Kolombiya'ya getirip tedavi edebileceklerini ifade etti. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'a Filistin'i devlet olarak tanıma çağrısında bulunarak, Orta Doğu'da kalıcı bir barış için bu adımın gerekli olduğunu vurguladı.

KOLOMBİYA Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistinli çocuklara destek için gönüllü doktorları Gazze'ye yollayacaklarını bildirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Katar basınına yaptığı açıklamada, Gazze'nin inşasına destek olmak istediklerini belirtti. Petro konuşmasında, Gazze'de tedaviye ihtiyaç duyan çocuklara değinerek, "Kolombiya askeri hastanesinden doktorları ve gönüllüleri, bugün mevcut olan mekanizmalar çerçevesinde göndereceğiz. Böylece mekatronik yeni protezler kaybedilen uzuvlara uyarlanabilir ve insanların daha iyi bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir. Gerekirse bu çocukları Kolombiya'ya getirip burada tedavi edebiliriz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'a Filistin'i devlet olarak tanıma çağrısında bulunan Petro, "Eğer ABD başkanı Orta Doğu'da gerçekten barış istiyorsa, ilk adım olarak Filistin'i tanıyarak başlamalı. İki devletli çözüme gidecek ve kalıcı bir barış antlaşması için bu gerekli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Politika, Sağlık, Dünya, Son Dakika

