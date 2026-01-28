Kolombiya'da içinde 16 kişinin bulunduğu küçük uçak radardan kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kolombiya'da içinde 16 kişinin bulunduğu küçük uçak radardan kayboldu

Kolombiya\'da içinde 16 kişinin bulunduğu küçük uçak radardan kayboldu
28.01.2026 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya Devlet Hava Yolları'na ait Beech 1900D tipi bir uçak, Kuzey Santander bölgesinde radardan kayboldu. Uçakta 13 yolcu ve 3 mürettebat bulunuyordu. Yetkililer, uçağı bulmak için geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattı.

Kolombiya Devlet Hava Yollarına ait, içinde 16 kişinin bulunduğu küçük uçağın radardan kaybolduğu bildirildi.

16 KİŞİNİN BULUNDUĞU UÇAK RADARDA KAYBOLDU

Ulusal basına göre, Satena Hava Yolu şirketine bağlı Beech 1900D tipi uçak, Kuzey Santander bölgesine bağlı La Playa de Belen kasabası civarında radardan çıktı. Yetkililer, içinde 13 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu uçağı bulmak için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldığını duyurdu.

Uçağın Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Ocana kentine gittiği ve normal şartlarda yerel saatte 12.10'da inmesinin planlandığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da içinde 16 kişinin bulunduğu küçük uçak radardan kayboldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mumbai değil Kastamonu Vatandaşlar hemen telefona sarıldı Mumbai değil Kastamonu! Vatandaşlar hemen telefona sarıldı
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz

00:18
Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
22:14
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
22:03
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
21:54
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 00:50:39. #7.11#
SON DAKİKA: Kolombiya'da içinde 16 kişinin bulunduğu küçük uçak radardan kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.