Kolombiya Devlet Başkanından, darbe girişiminde parmağı olduğunu iddia eden Maduro'ya tepki - Son Dakika

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Venezuela'daki darbe girişiminde Kolombiya'nın parmağı olduğu iddialarına sert tepki göstererek, "Nicolas Maduro bir diktatör, insanlara zulmederek onları yıkıma ve yoksulluğa sürüklüyor ve dünya bunu görüyor." ifadesini kullandı.

Duque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kolombiya'nın Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgisi olduğu iddialarını reddeden Duque, ülkesinin halihazırda 1,7 milyon Venezuelalı göçmenin ihtiyaçlarını karşıladığını hatırlattı.

Duque, hükümetinin tek sorumluluğunun demokrasiyi savunmak olduğunu savunarak "Maduro bir diktatör, insanlara zulmederek onları yıkıma ve yoksulluğa sürüklüyor, dünya bunu görüyor. Bu küresel bir sorundur, bunu açıkça kaç kez söyledim. Ben istilacı ya da sponsor değilim. Bir şeyi yapacaksam gizlemem, bunu yüz yüze yaparım." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Venezuela'da 3 Mayıs'tan bu yana güvenlik güçlerinin, ülkeye deniz yoluyla girmeye çalışanlara karşı başlattığı operasyonda 8 kişi ölmüş, 25 kişi de yakalanmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yakalanan kişilerin ABD ve Kolombiya hükümetlerince desteklendiğini, Guaido ile ilişkisi olduğunu savunmuş ve yaptığı basın toplantısında, yakalanan kişilerin operasyon planını düzenlemekle itham ettiği Goudreau ile Guaido'nun imzaladığını belirttiği anlaşmayı göstermişti.

Yakalananlar arasındaki 2 ABD'li eski asker de sorgu sırasında aynı belgeyi göstermiş, Kolombiya'da bazı birlikleri eğitip Venezuela'da darbe girişimini desteklemek için geldiklerini söylemişti.

Venezuela'da kendini geçici Devlet Başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido'nun danışmanı Juan Jose Rendon, Jordan Goudreau ile Guaido'nun imzasının olduğu belgeyi imzaladıklarını fakat bunun bir ön anlaşma olduğunu iddia etmişti.

Çok sayıda askeri teçhizat ve ağır silahın ele geçirildiği operasyonlarda Venezuela'da Ocak 2018'de Guaido öncülüğündeki askeri kalkışmada yer alan ve sonradan kaçan eski Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği mensubu Antonio Sequea da yakalanmıştı

ABD'li askerler, sorguda Venezuela'ya girme konusunda kendilerine Sequea'nın yardım ettiğini söylemişti.

Maduro, ülkesine yönelik darbe planlarının, mart ayında, Kolombiya'dan Venezuela'ya silahlı eylem yapılması için silah gönderdiğini açıklayan eski Tümgeneral Cliver Alcala ile başladığını aktarmıştı.

ABD ve Kolombiya'nın, ülkesinde yapılmak istenen silahlı eylemleri desteklediğini savunan Maduro'nun, son saldırı girişimlerinin başlangıcı olarak nitelediği eski Tümgeneral Alcala ise mart ayının sonlarında Kolombiya'da katıldığı bir radyo programında silahlı eylem yapılması amacıyla Guaido ile anlaşarak ülkeye silah gönderdiğini duyurmuştu.