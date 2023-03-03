Kolombiya, Escobar'a ait 70 su aygırını Meksika ve Hindistan'a gönderecek - Son Dakika
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Kolombiya, Escobar'a ait 70 su aygırını Meksika ve Hindistan'a gönderecek

03.03.2023 10:36
Kolombiya, Escobar'a ait 70 su aygırını Meksika ve Hindistan'a gönderecek

Kolombiya'da ülkeyi bir dönem kana bulayan uyuşturucu baronu Pablo Escobar'a ait olan 70 su aygırının Meksika ve Hindistan'a gönderileceği bildirildi.

Kolombiya'da ülkeyi bir dönem kana bulayan uyuşturucu baronu Pablo Escobar'a ait olan 70 su aygırının Meksika ve Hindistan'a gönderileceği bildirildi.

Antioquia Bölgesi Valisi Anibal Gaviria, yaptığı açıklamada, kendilerinin hayvan dostu olduğunu vurgulayarak, 70 su aygırının Meksika ve Hindistan'daki korunaklı doğal yaşam alanlarına gönderilmesi kararının alındığını kaydetti.

Gaviria, su aygırlarının nakliyesi için Kolombiyalı tarım ve hayvancılık yetkililerinden bazı belgelerin beklendiğini belirtti.

Buna göre, 10 su aygırının Meksika, 60'ının da Hindistan'a gönderilmesi bekleniyor.

Ayrıca nakliyenin yaklaşık 1 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

Ölümünün ardından Escobar'ın biri erkek 4 su aygırı hariç sahip olduğu tüm hayvanlar, ülke genelindeki hayvanat bahçelerine nakledilmişti.

Aradan geçen yaklaşık 30 yılda Escobar'ın su aygırlarının üremeye devam etmesiyle halihazırda ülkedeki su aygırı sayısının fazla olması ve bu üreme hızıyla ekosisteme zararlı olabileceği gerekçesiyle yetkililerin bu hayvanların başka ülkelere gönderilmesi kararını aldığı ifade ediliyor.

Rionegro kentinde 1949 yılında dünyaya gelen Escobar, suç dolu hayatına hırsızlıkla başlayıp dünyadaki en büyük uyuşturucu baronlarından biri haline gelmişti. Rüşvet, cinayet ve tehditlerle Kolombiya'da her ortamda büyük güç kazanan Escobar, siyasete atılarak meclise de girmişti.

Pablo Emilio Escobar Gaviria, 1993'te ABD'nin Uyuşturucu ile Mücadele Teşkilatının (DEA) bu ülkedeki personelinin de katıldığı operasyonla Medellin kentinde öldürülmüştü.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kolombiya, Escobar'a ait 70 su aygırını Meksika ve Hindistan'a gönderecek - Son Dakika

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