Kolombiya'nın yeni cumhurbaşkanı Petro'dan boğa güreşi festivali uyarısı - Son Dakika
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Kolombiya'nın yeni cumhurbaşkanı Petro'dan boğa güreşi festivali uyarısı

27.06.2022 04:55
Kolombiya'nın yeni cumhurbaşkanı Petro'dan boğa güreşi festivali uyarısı

Kolombiya'nın yeni cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkede düzenlenen boğa güreşi festivali kaynaklı ölümler nedeniyle bu tarz organizasyonların durdurulmasını talep etti.

Kolombiya'nın yeni cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkede düzenlenen boğa güreşi festivali kaynaklı ölümler nedeniyle bu tarz organizasyonların durdurulmasını talep etti.

Twitter hesabından ülkenin Espinal kentindeki "Corraleja" adlı boğa güreşi festivalinde yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı paylaşan Petro, belediye başkanlarından bu tür festivallere müsaade etmemesini istedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, "El Espinal'de meydana gelen çöküş nedeniyle etkilenen herkesin yara almadan çıkmasını temenni ediyorum. Bu, Sincelejo'da da vuku bulmuştu. Belediye başkanlarından insanların veya hayvanların ölümüne yol açan festivallere izin vermemesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kolombiya'nın Espinal kentinde dün düzenlenen "Corraleja" adlı boğa güreşi festivalinde, izleyicilerin bulunduğu tribünün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi ölmüş, 500'ü aşkın kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından büyük kaosun yaşandığı arenadan kaçan boğa sokaklarda paniğe neden olmuştu.

Çökme anını gösteren videolar sosyal medya platformlarında yayımlandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kolombiya, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'nın yeni cumhurbaşkanı Petro'dan boğa güreşi festivali uyarısı - Son Dakika

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