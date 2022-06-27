Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, "El Espinal'de meydana gelen çöküş nedeniyle etkilenen herkesin yara almadan çıkmasını temenni ediyorum. Bu, Sincelejo'da da vuku bulmuştu. Belediye başkanlarından insanların veya hayvanların ölümüne yol açan festivallere izin vermemesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kolombiya'nın yeni cumhurbaşkanı Petro'dan boğa güreşi festivali uyarısı - Son Dakika

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