Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri, kendilerine ait olmayan bir araziyi sahte evrak düzenleyerek satmaya çalışan şüphelilerin olduğu bilgisini aldı. Bodrum KOM ekipleri ihbarı değerlendirirken titiz bir çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KOM'dan Muğla'da tapuda sahtecilik yapanlara operasyon! 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

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