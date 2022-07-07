KOM'dan Muğla'da tapuda sahtecilik yapanlara operasyon! 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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KOM'dan Muğla'da tapuda sahtecilik yapanlara operasyon! 3 şüpheli suçüstü yakalandı

07.07.2022 10:23
KOM'dan Muğla'da tapuda sahtecilik yapanlara operasyon! 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tapuda sahtecilik yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Suçüstü yakalanan 3 şüphelinin adliyeye sevk edileceği açıklandı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri, kendilerine ait olmayan bir araziyi sahte evrak düzenleyerek satmaya çalışan şüphelilerin olduğu bilgisini aldı. Bodrum KOM ekipleri ihbarı değerlendirirken titiz bir çalışma başlattı.

3 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelileri takibe alan ekipler, R.K., H.K. ve M.C.G.'yi Bodrum Tapu Müdürlüğü'nde sahte evraklarla yakalayarak gözaltına aldı.

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ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Tapuda sahtecilik yapan şüphelilere göz açtırmayan ekiplerin operasyonla ilgili çalışmaları sürerken, gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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Son dakika haberi | Tapu sahteciliği operasyonunda 3 gözaltı Son dakika haberi | Tapu sahteciliği operasyonunda 3 gözaltı Bodrum'da, başkasına ait araziyi sahte evrakla satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı Bodrum'da, başkasına ait araziyi sahte evrakla satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KOM'dan Muğla'da tapuda sahtecilik yapanlara operasyon! 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KOM'dan Muğla'da tapuda sahtecilik yapanlara operasyon! 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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