Son Dakika Haberleri: Komando Bıçaklı Gasp, Güvenlik Kamerasında

Komando Bıçaklı Gasp, Güvenlik Kamerasında

24 dakika önce

ISPARTA'da, yüzlerinde maske, ellerinde komando bıçağıyla girdikleri marketin sahibini dövüp, 2 cep telefonu ile 8 bin lirayı gasbeden, 1 gün sonra da polis operasyonuyla yakalanan 4 Afgan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Komando Bıçaklı Gasp, Güvenlik Kamerasında, System.String[]
ISPARTA'da, yüzlerinde maske, ellerinde komando bıçağıyla girdikleri marketin sahibini dövüp, 2 cep telefonu ile 8 bin lirayı gasbeden, 1 gün sonra da polis operasyonuyla yakalanan 4 Afgan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gasp anının, marketin güvenlik kamerasınca anbean kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 17 Şubat Pazar günü saat 21.00 sıralarında, Pirimehmet Mahallesi 1764 Sokak'taki markette meydana geldi. Yüzlerinde maske, ellerinde komando bıçağı olan 4 Afganistan uyruklu, girdikleri marketin sahibini dövüp, bıçakla da yaraladı. Marketteki 2 cep telefonu ile 8 bin lirayı gasbeden Afganlar, olayın ardından kaçtı. Isparta Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince gasp ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Olaya karışan Afganistan uyruklu Samir Rustemi (30), Mohamadsadeg Tanha (21), Farıd Eıstaalıngzey (22) ve Muhammad Zakriya Usuq (21), 1 gün sonra polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildiği adliyede dün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yağma' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı. Afganların 14- 16 Şubat'ta 3 kişiyi daha kesici aletle tehdit ederek, toplam 720 liralarını gasbettiği belirlendi.

Öte yandan marketteki gasp anı, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere göre, market sahibi ile içeride 2 kişi bulunurken, önce yüzleri maskeli 3 kişi markete giriyor. Direkt market sahibinin bulunduğu masaya yönelen 3 kişiden 2'sinin elinde bıçak olduğu görülüyor. Afganlar, market sahibini dövmeye başlarken, 2 müşteri ise koşarak, olay yerinden uzaklaşıyor. Daha sonra 4'üncü kişi, markete girerek, kapıyı kapatıyor. Bu sırada diğer 3 kişi de market sahibini dövmeye devam ediyor.

- Isparta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:26 Kaynak: DHA

Isparta, Komando, 3. Sayfa
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