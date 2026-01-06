Komando Tugayları Kış Eğitimi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nca gerçekleştirilen derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe eğitimine ilişkin paylaşım yaptı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda eğitime ilişkin fotoğraflar yer alırken, "9'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nca derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe eğitimi icra edildi" denildi.