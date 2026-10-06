Kombinini gösterecekti! Öğretmen arkadaşları bütün planı bozdu - Son Dakika
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Kombinini gösterecekti! Öğretmen arkadaşları bütün planı bozdu

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Okul koridorunda kombinini göstermek için kamera karşısına geçen bir öğretmenin çekimi, meslektaşlarının peş peşe kadraja girmesiyle bambaşka bir hal aldı. Kombin videosu olarak başlayan çekimde ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Bir öğretmenin okul koridorunda kombinini göstermek için çektiği video, meslektaşlarının peş peşe kadraja girmesiyle eğlenceli anlara sahne oldu.

KOMBİN VİDEOSU BİR ANDA DEĞİŞTİ

Okul koridorunda kamera karşısına geçen öğretmen, üzerindeki kombini göstermek için çekime başladı. Ancak çekim sırasında koridordan geçen diğer öğretmenlerin kadraja girmesiyle planlanan görüntünün havası tamamen değişti.

MESLEKTAŞLARI KADRAJA GİRDİ

Öğretmenin çekimine farkında olarak ya da olmayarak dahil olan meslektaşları ortaya renkli görüntüler çıkardı. Kombin videosu olarak başlayan çekim, öğretmenlerin art arda kameranın önünden geçmesiyle eğlenceli bir okul anısına dönüştü.

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