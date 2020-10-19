Kombiye sıkışan sokak kedisi böyle kurtarıldı - Son Dakika

Kombiye sıkışan sokak kedisi böyle kurtarıldı

19.10.2020 09:33
Kombiye sıkışan sokak kedisi böyle kurtarıldı, System.String[]

Arnavutköy'de bir dairenin kombisinin içine giren kedi kombiye sıkıştı.

Arnavutköy'de bir dairenin kombisinin içine giren kedi kombiye sıkıştı. Uzun uğraşlar sonunda çıkarılan kedinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Nurçin Sokak üzerinde bulunan bir dairede yaşandı. Edinilen bilgilere göre, dün 16.30 sıralarında pencereden eve giren yavru sokak kedisi mutfakta bulunan doğalgaz kombisinin içine sıkıştı. Kombiden ses gelmesi üzerine evde yaşayanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine daireye gelen ekipler kediyi sıkıştığı yerden kurtarılması için çalışma başlattı. İtfaiye'nin çalışmaları üzerine yavru sokak kedisi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kontrolleri yapılan sokak kedisi daha sonra doğal ortamına salındı. O anlar ise evde yaşayanların cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi. - İSTANBUL

Kombiye sıkışan sokak kedisi böyle kurtarıldı

Cep Telefonu, Arnavutköy, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kombiye sıkışan sokak kedisi böyle kurtarıldı - Son Dakika

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