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"Komedi Mola" Diyarbakırlılarla buluşuyor - Son Dakika

"Komedi Mola" Diyarbakırlılarla buluşuyor

21.02.2022 14:53
"Komedi Mola" Diyarbakırlılarla buluşuyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (DBŞT) yeni oyunu "Komedi Mola"nın 25 Şubat Cuma günü ilk gösterimi yapılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (DBŞT) yeni oyunu "Komedi Mola"nın 25 Şubat Cuma günü ilk gösterimi yapılacak.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şehir Tiyatroları, her ay farklı skeçlerden oluşacak yeni oyunu "Komedi Mola"yı sahneye taşıyor.

İki Türkçe ve iki Kürtçe skeçten oluşacak oyunun Genel Sanat Yönetmenliğini Handan Ekici, yönetmenliğini ise Erdal Ayna yapacak.

Oyun, 25 Şubat Cuma saat 20.00'de Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

DBŞT Genel Sanat Yönetmeni Handan Ekici, Şehir Tiyatroları olarak bu sezon çok dillilik temasıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Oyunlarında komedi unsurunu öne çıkardıklarını belirten Ekici, şöyle konuştu:

"Ayrı ayrı hikayelerle biraz daha komedi unsurunu öne çıkaran bir oyun. Her ay dört ayrı hikaye ile seyirciyle buluşmayı planlanıyoruz. Çok dillilik üzerine çalışıyoruz. Kürtçe ile başladık ama işin içerisine bölgedeki diğer dilleri de katmayı düşünüyoruz."

Çocuklar için "Sihirli Anahtar" ve "Elif'in Maceraları" oyununu yetişkinler için Kürtçe "Deri" oyununu sahnelemeye devam ettiklerini ifade etti.

Oyunun yönetmeni Erdal Ayna ise çok dilli bir şehirde çok dilli sanat yapmak isteyen gençlere fırsat oluşturmak amacıyla Komedi Mola projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Ayna, şunları kaydetti:

"Komedi Mola projesi ile amacımız Diyarbakır'da içinde bir cevher taşıyan, yazma ve oyunculuk yeteneği olan gençlere bir fırsat alanı oluşturmak. Bu sahnede, kendi yazdıkları metinleri, oyunları sahneleme fırsatı sağlamak istiyoruz. Bizim açımızdan hem Türkçe hem Kürtçe olması çok önemli. Şu an yoğun bir şekilde provalarını yapıyoruz."

Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik kültür sanat alanındaki çalışmalarına da değinen Ayna, açılan kurslara kontenjanın çok üstünde başvurular geldiğini aktardı.

Ayna, kültürel ve sanatsal çalışmalara önem vererek gençlerin talebini karşılamaya çalıştıklarını aktardı.

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Şehir Tiyatroları, oyunlar, Kürtçe, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Komedi Mola' Diyarbakırlılarla buluşuyor - Son Dakika


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