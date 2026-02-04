Komşu Kavgasında Silah Çekildi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde iki komşu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bir kişinin tabancayla ateş açtığı iddia edildi. Tartışma anları, silahın şahsın elinde olduğu ve komşusuna taş attığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Arnavutköy'e bağlı Taşoluk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.E. isimli şahıs ile komşusu R.Ü. arasında taşınma sonrasında fatura hesapları nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada H.E.'nin tabancayla R.Ü.'ye doğru ateş açtığı öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, tarafları polis merkezine götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, ateş açtığı iddia edilen H.E.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay anı kamerada

Yaşanan tartışma ve şahısların diyalogları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahısların birbirine küfrettiği, taş attığı ve şahıslardan birinin elinde silah olduğu anlar görüldü. - İSTANBUL