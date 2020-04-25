Komşular arasındaki 'gürültü' kavgasında kan aktı - Son Dakika

Komşular arasındaki 'gürültü' kavgasında kan aktı

DENİZLİ'de iki aile arasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada, Muhittin Avşar (53) bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında, Adalet Mahallesi Tuna Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre apartmanın üçüncü katında yaşayan Muhittin Avşar, üst katında yaşayan İrfan M. (38) ve ailesinin gürültü yaptığını söyleyerek şikayete gitti.

İrfan M. ile Avşar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Diğer aile üyelerinin de karşıtlığı kavgada İrfan M., Avşar'ı sol bacağının 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Avşar, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli İrfan M. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Avşar'ın kalp hastası annesi de olay yerinde fenalık geçirip hastaneye kaldırıldı. Yaralı Avşar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.