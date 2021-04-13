Komşularını tehdit eden Sevda Noyan'dan mahkemede geri vites: Nüktedan olarak söyledim - Son Dakika

Komşularını tehdit eden Sevda Noyan'dan mahkemede geri vites: Nüktedan olarak söyledim

13.04.2021 17:22
Komşularını tehdit eden Sevda Noyan'dan mahkemede geri vites: Nüktedan olarak söyledim, System.String[]

Bir televizyon programındaki "15 Temmuz kursağımızda kaldı, benim listem hazır" ifadeleri nedeniyle "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Sevda Noyan hakim karşısına çıktı. Noyan, mahkemede "Herhangi bir silahım yok, herhangi bir listem de yok, nüktedan sözler olarak söyledim" diyerek beraatini istedi.

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sevda Noyan katıldı. Müşteki avukat Enes Kabadayı ise duruşmada hazır bulunmadı.

"DARBELERİN HAYATIMIZI NE KADAR KÖTÜ ETKİLEDİĞİNİ ANLATTIM"

Kimlik sorgusunda gazeteci olduğunu belirten Sevda Noyan savunmasında, "2,5 saat süren bir televizyon programıydı. Programın bir bölümünde 12 Eylül darbesi nedeniyle üniversite okuyamadığımı anlattım ve darbelerin insanların hayatında ne kadar büyük etkileri olduğunu ve ülkedeki insanları nasıl etkilediğini anlattım. O günlerde darbe söylemleri vardı. Suçlamaların tam tersine hayatımızı ne kadar kötü etkilediğini, darbelerin ne kadar yanlış olduğunu anlattım. Aynı zamanda eşim ve benim FETÖ konusunda mağduriyetler yaşadığımızı anlattım" dedi.

"MEDYADA BU HUSUS KÖPÜRTÜLDÜ"

Noyan, programın sunucu Esra Elönü'nün 15 Temmuz darbe girişimine dair "Bir daha böyle bir şey yaşansa" ilişkin sorusu üzerine "Nüktedan" bir yanıt verdiğini belirterek şunları söyledi:

"O zaman bir şey yapmadık ama bir daha böyle bir kalkışma olursa, esprili şekilde iddianamede geçen bu ifadeleri kullandım. Ancak burada bir eksiklik vardır, ben komşulardan bahsettiğim de sunucunun bunu normalde açması gerekirdi. Disleksi hastasıyım yani düşüncem ile ifadem birbirini tutmaması sonucu konuşmam eksik kaldı. Sunucu da bunu açmam için herhangi bir soru sormadı. Asıl anlatmak istediğim, 70 hanelik bir sitede oturuyoruz, 15 Temmuz sonrası bütün komşuları tehdit eden 7-8 tane site mensubu yurt dışına kaçtı. Bir sonraki evimizde oturuyorlardı. Bu kişilerden biri, yeniden geleceklerini ve darbe yapacaklarını bizleri barındırmayacaklarını söylediler. Program bittiğinde çok iyi reyting aldı. Tebrik telefonları aldık. Aradan 4 gün geçti, cuma günü Twitter'dan başlayan operasyonla ki bunun dış kaynaklı olduğunu tespit ettim. Sadece iddianamedeki bir cümle alınarak eşimin geçmişi de ortaya konularak bizi çok ciddi şekilde mağdur edip tehdit ettiler. Telefonlarım çalmaya başladı. Instagram'ım hacklendi. Bunun üzerine emniyetten bana koruma tahsis edildi. Çocuklarımın, torunlarımın, ailemin adresleri deşifre edildi. Medyada bu husus köpürtüldü. Ciddi mağduriyetime neden oldu."

"KEŞKE YAŞANMASAYDI"

Noyan, "Bu sözleri halk arasında korku panik yaratmak amacıyla söylemedim. Üzgünüm. Keşke yaşanmasaydı. Söylediğim sözler de suç unsuru yoktur. Beraatimi isterim. Vatanımı seven 58 yaşında kadar 3 darbe yaşamış biri olarak mağduriyete uğrayan biri olarak bu konudaki hassasiyetimi hoş görmenizi istiyorum. Herhangi bir silahım yok. Herhangi bir listem de yok, nüktedan sözler olarak söyledim" dedi. Hakimin hakkında ceza verilecek olursa ertelenmesini ister misin sorusuna, Noyan "evet" diye yanıt verdi. Sanık avukatı da müvekkilinin canlı yayının verdiği heyecanla ve programın uzun sürmesi nedeniyle talihsiz, yanlış anlaşılmaya sebep olan beyanda bulunduğunu belirterek "Müvekkilim somut bir kişiye yönelik beyanı yoktur. Aksine darbe karşıtlığına, toplumsal düzenin korunmasına yönelik beyanları olmuştur. Beraatini talep ederim" dedi.

MÜTALAA İÇİN DOSYA SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine hükmetti. Duruşma ertelendi. Duruşma sonrasında basın mensuplarının soruları üzerine, Noyan, "Bir şey söylemek istemiyorum. Gerçek mağdur bendim ama hayırlısı diyelim yani. İnşallah yerini bulur" dedi.

İDDİANAME

Sevda Noyan, 3 Mayıs 2020 tarihinde bir televizyon programında soru üzerine, "15 Temmuz kursağımızda kaldı. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın bizim aile bir 50 kişiyi götürür yani. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede var üç beş. Benim listem hazır açıkçası" şeklinde sözler sarf etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu da hakkında suç duyurusunda bulunulan Sevda Noyan'a "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

Komşularını tehdit eden Sevda Noyan'dan mahkemede geri vites: Nüktedan olarak söyledim

Sevda Noyan, 15 Temmuz, İstanbul, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel Komşularını tehdit eden Sevda Noyan'dan mahkemede geri vites: Nüktedan olarak söyledim - Son Dakika


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