Son Dakika Haberleri: Komşusunu Yaralamaktan Gözaltına Alınan Kişi Emniyet Müdürlüğünde İntihar Etti

Komşusunu Yaralamaktan Gözaltına Alınan Kişi Emniyet Müdürlüğünde İntihar Etti

1 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı komşusunu silahla yaraladıktan sonra gözaltına alınan şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğünde kendini asarak intihar etti.

Komşusunu Yaralamaktan Gözaltına Alınan Kişi Emniyet Müdürlüğünde İntihar Etti, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı komşusunu silahla yaraladıktan sonra gözaltına alınan şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğünde kendini asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde evlerinin yanındaki arsadan dolayı aralarında husumet bulunan Turgut B. (39) ile komşusu Erdal K. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Turgut B. evde bulunan tüfekle komşusu Erdal K.'yi bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olayda bacağından vurularak yaralanan Erdal K. ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Evlerinin damına kendini kilitleyen ve tüfekle sağa sola rastgele ateş eden Turgut B. ise polisler ekiplerince sakinleştirilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan Turgut B. işlemleri için götürüldüğü Kadirli Emniyet Müdürlüğünde akşam saatlerinde kendini astı. Kadirli 7 Mart Hastanesine getirilen şahıs tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:11 Kaynak: İHA

Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa
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