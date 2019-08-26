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Konak Kültür ve Sanat Merkezi, şampiyon oldu

16 dakika önce

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Yeşilkonak ve Gençlik Merkezleri arasında düzenlenen 2019 Futbol Turnuvasında Konak Kültür ve Sanat Merkezi futbol takımı şampiyon oldu.

Konak Kültür ve Sanat Merkezi, şampiyon oldu, System.String[]

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Yeşilkonak ve Gençlik Merkezleri arasında düzenlenen 2019 Futbol Turnuvasında Konak Kültür ve Sanat Merkezi futbol takımı şampiyon oldu.


Yeşilyurt Belediyesi tarafından Dilek Mahallesinde hizmete sunulan Mesut Özal Halı Saha Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksinde 9 takımın katılımıyla tek maç eleme usulüne göre oynanan futbol turnuvasında dereceye giren takımların ödülleri düzenlenen törenle dağıtıldı.


Baştan sona heyecan fırtınası şeklinde geçen final maçlarının ardından şampiyonluk ipini Konak Kültür ve Sanat Merkezi futbol takımı göğüslerken, ikinci Gedik Gençlik Merkezi, üçüncü Gündüzbey Yeşilkonak, dördüncü ise Dilek Yeşilkonak oldu.


Turnuva sonunda dereceye giren takımların kupa ve madalyaları, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcılarından Mehmet Nogay ve Bekir Karakuş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Berkant Pektaş ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Genel Koordinatörü Mükremin Yağbasan tarafından takdim edildi.


2019 Futbol Turnuvasına katılan tüm takımları tebrik ederek kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün bünyesinde sanatsal, eğitim, kültürel ve sportif faaliyetlerine devam eden Yeşilkonak ile Gençlik Merkezlerimiz arasında düzenlenen 2019 Futbol Turnuvasına katılan tüm takımları öncelikle tebrik ederim. 9 takımın katılımıyla tek maç eleme usulüne göre oynanan maçların ardından şampiyon olan Konak Kültür ve Sanat Merkezimiz ile diğer takımlarımızı kutlarım. Turnuvamızda kaybeden yoktur, bizim için bütün takımlarımız birinci olmuştur. Bu tür etkinliklerin amacı; çocuklarımızı spora teşvik etmektir. Çocuklarımızın maçlar sırasında ki gayreti ve çabasının yanı sıra centilmence oynamaları hepimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizin gerek zihinsel gerekse de fiziksel gelişimlerine katkıda bulunacak bu tür etkinliklere ara vermeden devam edeceğiz. Turnuvada emeği geçen herkesi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" diye konuştu.


Ödül töreni hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - MALATYA

Yeşilyurt, Futbol, Konak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:40 Kaynak: İHA
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